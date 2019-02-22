Море с мехом

Кроме прогулок по берегу Балтики мы запланировали: оценить трассу М-11 «Москва–Санкт-Петербург», которую строят почти восемь лет (ничего выдающегося), полюбоваться Ивангородом и его крепостью (угрюмое зрелище), а в Таллине предаться европейскому предвесеннему шопингу (купили утюг).

В Таллин из Москвы каждый день отправляются несколько самолётов. Лететь два часа, билет туда-обратно можно купить за 12 тысяч рублей. Путешествие на машине лишь незначительно дешевле. Путь Москва-Таллин-Москва это 2200 км, то есть 180 литров бензина при скромном расходе 8 литров на сотню. А бензин теперь стоит столько, что Илон Маск уже прилюдно взорвал победную «торпеду». Даже если заправлять АИ-95 только в России, примерно по 46 рублей, получится больше восьми тысяч. В Эстонии топливо вдвое дороже. Платная дорога М-11 — это ещё 2000–2500 рублей.