Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
9:50

Море с мехом

Едем в Эстонию на Мазде CX-5

© Алексей Моторов, Пресс-центр ГК «Автодор», Фотобанк пресс-службы «Лахта Центра»
Алексей Моторов
Здорово провести зимние каникулы на море. Послушать прибой, подышать йодом, отомстить Инстаграму. Нюанс: разумные путешественники за полгода знают своё место под солнцем. Но это не про нас. Мы едем в Таллин! С собой: крем от мороза, зонт от снега и красная Mazda CX-5 от монохромной тоски.

Кроме прогулок по берегу Балтики мы запланировали: оценить трассу М-11 «Москва–Санкт-Петербург», которую строят почти восемь лет (ничего выдающегося), полюбоваться Ивангородом и его крепостью (угрюмое зрелище), а в Таллине предаться европейскому предвесеннему шопингу (купили утюг).

В Таллин из Москвы каждый день отправляются несколько самолётов. Лететь два часа, билет туда-обратно можно купить за 12 тысяч рублей. Путешествие на машине лишь незначительно дешевле. Путь Москва-Таллин-Москва это 2200 км, то есть 180 литров бензина при скромном расходе 8 литров на сотню. А бензин теперь стоит столько, что Илон Маск уже прилюдно взорвал победную «торпеду». Даже если заправлять АИ-95 только в России, примерно по 46 рублей, получится больше восьми тысяч. В Эстонии топливо вдвое дороже. Платная дорога М-11 — это ещё 2000–2500 рублей.

Трасса М-11 отличная: освещённая, гладкая, прямая. Но разве это не «базовая комплектация» платной магистрали? Хотелось бы опций и сверх этого: заправок с большими кафе, магазинами и банкоматами, площадок для отдыха со скамейками, столиками и разноцветными мусорными контейнерами.

Заправки на М-11 в основном автоматические, устроенные в 20-футовых контейнерах. Оплата только картой. Ни кофе, ни «незамерзайки»: всю внутренность контейнера занимают насосы. Уборные есть: бодрят круче всякого энергетика, если вы не возите с собой противогаз.

Mazda CX-5 весьма хороша на трассе. Внутри тихо. Тут и двойные передние стёкла, и щётки стеклоочистителя, спрятанные под капот, и вдвое больше разных уплотнителей по сравнению с машиной первого поколения. Громче всего шумят обёртки «сухпайков» и желудок, намекающий на что-то горячее.

Подвеска и рулевое — то, что нужно для «гран туризмо». Никакой мягкой неопределённости, никакой жёсткой напряжённости. Даже когда одна пара колёс цепляет снежную кашу, а другая всё ещё прочно держится за асфальт. Да, это намёк: М-11 не везде почищена идеально.

Прочие особенности, остро проявляющие себя только в дальней дороге, у СХ-5 тоже в порядке. Форма кресел, к которой приложили умы инженеры NASA, система удержания в полосе, светодиодные фары с автоматическим дальним.

Сюрприз: на большой скорости метель быстро залепляет лобовое стекло коркой. Щётки не справляются, хотя у них есть подогрев в зоне покоя. А покой нам только снится: не останавливаться же каждые 15 минут. Включенный на максимум обдув тоже не особенно помогает. Нужен электроподогрев по всей площади.

Приграничный Ивангород выглядит хмуро и неопрятно. Тонкая красная линия между Россией и Евросоюзом проходит по реке Нарве. Очередь на «тот берег» начинается прямо в городе. Смотрят друг другу в лоб две крепости, разделённые рекой: Ивангородская и Нарвская. Обе сильно пострадали во Второй мировой. Обе навевают мысли о долгом противостоянии. А вылилось противостояние в совершенно безобидные вещи: в Эстонии сразу появляются круговые движения вместо нерегулируемых перекрёстков, песок вместо соли, Maxima вместо «Магнитов».

Центр зимнего Таллина выглядит и пахнет уютно. В окнах свечи и гирлянды, с лотков торгуют варежками и пледами, на площадях варят глинтвейн, жарят орехи в специях и сосиски в тесте. Даже снег здесь работает, как декорация: может идти весь день, создавая настроение «джингл беллс», а к следующему утру от него и луж не остаётся.

>
Reload
1 / 3

Средневековую часть города можно обойти за полчаса. На музей вовсе не похоже: что-то потрескалось, что-то осыпалось, что-то выцвело. Встречаются детали практического свойства, например полуметровые «хоббитские» дверки в домах. Через них засыпали уголь в подвальные склады. Как бы ни изменилась жизнь за шесть веков, она по-прежнему кипит. У резных дубовых дверей появились домофоны, модернистские «стекляшки» бережно втиснулись между консервативными особняками, в винных погребах открылись бары.

>
Reload
1 / 4

Современность даже не думает отправлять традиции на свалку. На ратушной площади есть аптека XIV века. Она по сей день торгует лекарствами: в одном зале привычные таблетки, в другом — сушёные ежи, жабы и прочая нечисть. Нечисть не продаётся: сложности с сертификацией из-за побочных эффектов. Хотя, кто знает, может стоило предложить огненно-рыжей провизорше пару золотых вместо золотой карточки.

>
Reload
1 / 3

Магазинов в центре немало, но большая часть — сувенирные. Янтарь, поделки, вязаная одежда. Шопинг, ради которого посещают другие европейские столицы, здесь совсем не развит. Похоже, северяне ценят что-то более практичное, чем бренды. Вот и пришлось купить китайский утюг — не ходить же в мятом. Впрочем, одеждой тут никого не удивишь.

На улицах встречаются люди в бордовых кафтанах с остроконечными капюшонами, иногда — в льняных монашеских рясах. Нет, они не зазывают толпу послушать новый указ или устроить суд над ведьмой. Это в Таллине давно доверено технологиям: именно здесь появился и до сих пор базируется Skype, да и многие городские сервисы переехали в интернет, даже выборы. «Костюмы» всего лишь приглашают туристов на экскурсии и в рестораны.

Точно стоит зайти в Olde Hansa — ресторан в стиле XV века. Выдержано всё с точностью и любовью: от деревянной мебели и посуды до музыки и костюмов официантов. Говорят, за год тут сжигают 18 тысяч свечей. Кухня — сплошная дичь: лосятина, кабанина и даже медвежатина. В винной карте тоже немало старинного — на травах, ягодах и перце.

Современную историю эстонцы сохраняют также бережно, как и средневековую. Музей оккупаций, несмотря на грозное название, больше похож на музей советской ностальгии. Этот период прошлого века довольно спорный для всей Прибалтики, но культурное и бытовое наследие он оставил, тут уж никуда не денешься.

В музее всего два зала, и наполнены они в основном довольно безобидными предметами: радиоприемниками «Ригонда», фанерными чемоданами, мелочами вроде электробритв, значков и партбилетов компартии Эстонской ССР. Есть пара телефонных будок, автомат с газировкой и даже две машины: ВАЗ-2106, или Lada 1600 по-эстонски, и «горбатый» ЗАЗ-965. Обе в отличном состоянии. Мрачность оккупации страны двумя режимами нагнетают несколько стальных тюремных дверей, бюсты вождей и советское стоматологическое кресло. Хотелось бы верить, что современная молодёжь не принимает его за пыточное.

>
Reload
1 / 6

Есть в Таллине объект советского наследия, который не спрятать. И это вовсе не многоэтажные «панельки». Таллинскую телебашню видно почти из любой точки города. Она самая высокая среди всех прибалтийских — 314 метров.

«Вы прибыли на небо. Входите». Такая надпись встречает посетителей перед дверью смотровой площадки после стремительного подъёма на лифте. Круглое застеклённое пространство равномерно заселено «роботами-грибами». Это устройства на ножках, которые оживают, стоит к ним подойти. Самые крутые позволяют рассматривать город, управляя камерами с изрядным увеличением. Другие роботы рассказывают истории, перемежая старинные фотографии Таллина изображением в реальном времени. В полу смотровой площадки есть несколько круглых отверстий, закрытых матовым электрохромным стеклом. Встаёте на такой круг, ногой нажимаете кнопку, и стекло моментально становится прозрачным. Ощущения незабываемые. Если и этого мало, можно прогулятся по узкому парапету снаружи смотровой. Со страховкой, конечно.

>
Reload
1 / 4

В приморском городе никак нельзя без морского музея. Таллинский музей мореплавания расположен в орудийной башне на улице Пикк. Башню зовут Толстая Маргарита. Действительно, диаметр у неё много больше высоты. В музее немало всяких интересностей вроде макетов кораблей разных эпох, латунных глубоководных скафандров и механических навигационных приборов. Рай моремана.

Почти наверняка кассир посоветует вам сходить в новое отделение — Леннусадам. Это в 15 минутах пешком от Пикк, в Лётной гавани. Лётной, потому что в ней базировались военные гидросамолёты. Их ангар и есть главное здание Леннусадама — колоссальная бетонная конструкция, возведённая без единой опоры внутри.

Сейчас под его сводами, буквально в одном углу, помещается 60-метровая подводная лодка «Лембит», в 1937 году построенная британцами для эстонского флота. В неё, само собой, можно залезть и посмотреть на торпедные аппараты, камбуз, гальюн и перископ. Ещё в музее можно пострелять из настоящей скорострельной пушки по нарисованному летающему врагу, порулить макетами боевых кораблей, полетать на гидроплане и поупражняться в торпедировании.

>
Reload
1 / 6

У музея пришвартован паровой ледокол «Суур Тылл». Когда-то он был одним из самых мощных ледоколов в мире и поучаствовал в обеих мировых войнах. Судно открыто полностью: от мостика до машинного отделения. Все помещения для пущей реали- стичности озвучены: в офицерской столовой натурально гремит посуда, а где-то под ногами гудят паровые машины

>
Reload
1 / 3

Ещё по пути в Таллин эстонский пограничник выдал листовку с приглашением записаться на обратный переход. На сайте можно выбрать время и не стоять в очереди. Сделать это стоило заранее: в последние дни каникул все слоты разобрали, а живая очередь растянулась на много часов.

Решение есть, оно всё это время маячило перед глазами. Маячило в прямом смысле: местный пассажирский порт один из самых крупных в Европе. Гиганты-паромы ходят здесь с частотой междугородних автобусов. Кто же променяет это восьмипалубное приключение на мучительное ожидание? Пойдём до Хельсинки!

Устроено всё технологично: билет можно купить на сайте или установить мобильное приложение. С приложением не нужны бумажки, достаточно показать штрих-код на экране. Цены колеблются от 70 до 100 евро. Можно добавить 20 и сидеть в ложе с чаем и печеньками. А за 35 и вовсе в четырёхместной каюте.

Приезжать рекомендуют за час, но в этот час ничего не происходит, все просто стоят. На въезде в порт пара полицейских предлагает каждому водителю дунуть в алкотестер. Отказаться нельзя.

Погрузка занимает всего 15 минут, хотя сначала кажется, что все эти машины и грузовики не влезут в паром, каким бы большим он ни был. На автомобильной палубе регулировщики лихо утрамбовывают весь транспорт: пустого места еле-еле хватает, чтобы открыть дверь и протиснуться к лифтам. Пассажирских палуб три, но наверняка бывает и больше. Есть бургерная, супермаркет, игровые автоматы и несколько баров. На корме двухуровневая открытая площадка. Летом, наверное, с неё и уходить не надо. До Хельсинки паромы идут от двух до трех с половиной часов. Разница возникает не из-за ветров и течений, дело в разных типах судов.

Дорога от Хельсинки до Питера быстрая и живописная, очереди на границе умеренные. С КАДа, платной петербургской кольцевой, видны 87-этажный небоскрёб Лахта-центра и стадион «Газпром Арена». После низкорослой таллинской архитектуры размах отечественного строительства вызывает гордость. У нас не только Эрмитаж и Петропавловская крепость, у нас хайтек и колоссы.

Вспоминается, правда, как долго петербуржцы сопротивлялись строительству. Не хотели портить исторический облик родного города. Вот чему стоит учиться у эстонцев: не только беречь старое, но и гармонично совмещать его с новым.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...