Почему Mustang легендарного киногероя стоит 3 миллиона долларов

Ведь в советский прокат «Буллитт» никогда не выходил — в те времена Госкино СССР закупало за границей по три-четыре фильма в год, и обычно это были ленты из коммунистических стран Восточной Европы, либо из Италии и Франции. Хотя в других странах Восточной Европы — Польше, Чехословакии и Югославии — фильм показывали.

А вот американцам он очень запомнился — не только став одним из самых кассовых фильмов 1968 года и получив статуэтку «Оскар» (правда, не главную), но и сформировав новый стереотип экранного полицейского. И снимали его не так, как полицейские боевики до этого: английский режиссёр Питер Йетс практически целиком отснял фильм на реальных улицах Сан-Франциско, а не в павильонах киностудии или постановочных локациях.