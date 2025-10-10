От педального «Москвича» до редчайшего трактора МТЗ-50Х

1. Грузовой автомобиль «Москвич-433»

1969, Московский завод малолитражных автомобилей, Москва Рассказывает Ильи Зибарев: «„Москвич“ — начало моей коллекции и её краеугольный камень. Впервые увидев эту машину в кино и на картинках, я влюбился. Хотя возили в нём почту, пирожки и игрушки, меня заворожила красота линий: длинное заднее крыло, гофрированный бок, две двери. У 433-го переключатель скоростей расположен на руле, что называется — „американка“, а кругленькие зеркала заднего вида на крыльях — их иногда называют „японскими“. У этих автомобилей удивительная, несхожая с прочими эстетика. К сожалению, их практически не осталось — свою я нашёл с большим трудом и с не меньшим трудом полностью отреставрировал. С тех пор стараюсь обходиться без реставрации, предпочитаю переплатить за „капсулу времени“ и радоваться жизни. Но есть разряд автомобилей, которые в „капсульном“ виде уже не найти…