Читальный зал
Опубликовано 10 октября 2025, 14:07

Музей транспорта Москвы и коллекция Ильи Зибарева

От педального «Москвича» до редчайшего трактора МТЗ-50Х
Проект «Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы» открылся на ВДНХ совместной выставкой с Ильей Зибаревым. До конца нынешнего года посетители смогут увидеть уникальные экспонаты из собрания коллекционера редких автомобилей и другой техники. Сам проект «Клуб коллекционеров» нацелен на развитие взаимодействия музея с частными коллекционерами, реставраторами и энтузиастами транспорта.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

1. Грузовой автомобиль «Москвич-433»

1969, Московский завод малолитражных автомобилей, Москва Рассказывает Ильи Зибарев: «„Москвич“ — начало моей коллекции и её краеугольный камень. Впервые увидев эту машину в кино и на картинках, я влюбился. Хотя возили в нём почту, пирожки и игрушки, меня заворожила красота линий: длинное заднее крыло, гофрированный бок, две двери. У 433-го переключатель скоростей расположен на руле, что называется — „американка“, а кругленькие зеркала заднего вида на крыльях — их иногда называют „японскими“. У этих автомобилей удивительная, несхожая с прочими эстетика. К сожалению, их практически не осталось — свою я нашёл с большим трудом и с не меньшим трудом полностью отреставрировал. С тех пор стараюсь обходиться без реставрации, предпочитаю переплатить за „капсулу времени“ и радоваться жизни. Но есть разряд автомобилей, которые в „капсульном“ виде уже не найти…

© Сергей Лукьянов

Автор:Редакция «Мотора»