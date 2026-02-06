На какие автомобили дают самые большие скидки в России

Вместе с тем, на ряд моделей предоставляются скидки при условии оформления кредита и сдачи своего автомобиля в trade-in. Она есть на внедорожники Tank 300 и 400 (200−250 тыс. рублей) на купе-кроссовер Haval F7X 2025 года выпуска в этом случае размер скидки достигает 200 тыс. рублей, на Haval M6 — 250 тыс. рублей. Предусмотрены комбинированные скидки при использовании кредита и trade-in и на другие модели Haval — включая Jolion, Dargo и Dargo X.

Прямые скидки в 100 тыс. рублей у Haval сохранились на кроссоверы H3, H5, H7 и H9. Кроме того, дополнительная выгода в 200 тыс. рублей положена при покупке H3 и H7 в случае сдачи старой машины в trade-in.

Chery и Tenet

Для выпускаемых на бывшем заводе Volkswagen в Калуге автомобилей Tenet также предусмотрены скидки при сдаче старой машины дилеру. Скидка в 150 тыс. рублей полагается на покупку кроссовера Tenet T8, в 200 тыс. рублей — на Tenet T9. На самый доступный в линейке кроссовер Tenet T4 такая скидка не распространяется, однако еще осенью эта модель вошла в список автомобилей, доступных для покупки по госпрограммам льготного автокредитования и лизинга.

Воспользоваться этой программой могут отдельные льготные категории россиян – медработники, педагоги, инвалиды, семьи с двумя и более детьми, а также военнослужащие и их ближайшие родственники.

В модельном ряду Chery максимальная скидка за trade-in в 350 тыс. рублей предоставляется при покупке флагманского кроссовера Tiggo 9. Для Tiggo 8 Pro Max она установлена на уровне 250 тыс. рублей, для Tiggo 7 Pro Max — 150 тыс. рублей, для Tiggo 7L — 100 тыс. рублей, для седана Arrizo 8 — 50 тыс. рублей.