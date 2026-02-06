На какие автомобили дают самые большие скидки в России
Haval, Tank, Great Wall, Wey
Прямая скидка в 100 тыс. рублей сохраняется на пикап GWM Poer в базовой комплектации — с турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. Рекомендованная розничная цена этого автомобиля — 3,7 млн рублей. На две старшие комплектации этого пикапа прямых скидок не предусмотрено.
Также прямые скидки обещают на кроссоверы бренда Wey — от 150 тыс. рублей до 450 тыс. рублей. На внедорожники Tank прямая скидка осталась на модели 500 и 700.
Вместе с тем, на ряд моделей предоставляются скидки при условии оформления кредита и сдачи своего автомобиля в trade-in. Она есть на внедорожники Tank 300 и 400 (200−250 тыс. рублей) на купе-кроссовер Haval F7X 2025 года выпуска в этом случае размер скидки достигает 200 тыс. рублей, на Haval M6 — 250 тыс. рублей. Предусмотрены комбинированные скидки при использовании кредита и trade-in и на другие модели Haval — включая Jolion, Dargo и Dargo X.
Прямые скидки в 100 тыс. рублей у Haval сохранились на кроссоверы H3, H5, H7 и H9. Кроме того, дополнительная выгода в 200 тыс. рублей положена при покупке H3 и H7 в случае сдачи старой машины в trade-in.
Chery и Tenet
Для выпускаемых на бывшем заводе Volkswagen в Калуге автомобилей Tenet также предусмотрены скидки при сдаче старой машины дилеру. Скидка в 150 тыс. рублей полагается на покупку кроссовера Tenet T8, в 200 тыс. рублей — на Tenet T9. На самый доступный в линейке кроссовер Tenet T4 такая скидка не распространяется, однако еще осенью эта модель вошла в список автомобилей, доступных для покупки по госпрограммам льготного автокредитования и лизинга.
Воспользоваться этой программой могут отдельные льготные категории россиян – медработники, педагоги, инвалиды, семьи с двумя и более детьми, а также военнослужащие и их ближайшие родственники.
В модельном ряду Chery максимальная скидка за trade-in в 350 тыс. рублей предоставляется при покупке флагманского кроссовера Tiggo 9. Для Tiggo 8 Pro Max она установлена на уровне 250 тыс. рублей, для Tiggo 7 Pro Max — 150 тыс. рублей, для Tiggo 7L — 100 тыс. рублей, для седана Arrizo 8 — 50 тыс. рублей.
Geely, Belgee, Knewstar
На кроссоверы Belgee X50 (Geely Coolray первого поколения белорусской сборки) максимальная скидка в 150 тыс. рублей предусмотрена для машин в базовой комплектации, еще 250 тыс. от рекомендованной розничной цены обещают уступить при сдаче старой машины в trade-in. Для других версий размер этих скидок скромнее — 125 тыс. рублей и 140 тыс. рублей соответственно. На кроссовер Belgee X70 скромная скидка в 80 тыс. рублей предусмотрена только за trade-in.
А вот единственную модель бренда Knewstar распродают с большими скидками. Максимальный размер выгоды при покупке Knewstar 001 2024 года выпуска составляет 650 тыс. рублей (350 тыс. рублей прямой скидки и еще 300 тыс. рублей — за trade-in), за машины 2025-года — 450 тыс. рублей.
Прямые скидки в 40−100 тыс. рублей сохранились для кроссоверов Geely Monjaro, для седанов Preface их размер составляет 245 тыс. рублей. Они суммируются со скидками за сдачу дилеру своего автомобиля. Выгоды за trade-in предусмотрены и для остального модельного ряда Geely.
JAC, KGM, Soueast, Jetour и другие
В модельном ряду бренда JAC скидка в 100 тыс. рублей установлена только на флагманский пикап T9 2026 года выпуска. Цена автомобиля с ее учетом составляет 3,66 млн рублей. Jetour на фоне постепенного повышения цен установил в начале 2026 года скидку в 80 тыс. рублей на кроссовер X70 Plus. У Changan скидка в 100 тыс. рублей действует на все комплектации CS75 Plus New 2025 года выпуска.
Дистрибьютор корейских кроссоверов KGM пытается привлечь клиентов выгодами до 600 тыс. рублей при покупке Rexton и до 900 тыс. рублей при покупке Torres, Soueast обещает выгодные кредиты с низкими ежемесячными платежами, а Jaecoo — кредитными программами со сниженной ставкой на кроссоверы J8.
Lada и УАЗ
«АвтоВАЗ» предлагает скидку в 150 тыс. рублей на длиннобазный седан Aura при покупке по фирменной кредитной программе и до 400 тыс. рублей — при оформлении в лизинг, а также напоминает о выгоде до 278 тыс. рублей при покупке Granta в кредит с госсубсидией.
Ульяновский автозавод, в частности, обещает выгоду до 303 тыс. рублей при покупке внедорожника «Патриот» с господдержкой и trade-in, обещаны скидки и покупателям коммерческой техники.