На восьми колесах

Идея бизнесмена Джерри Юхана была в другом. Сам он рассказывал, как однажды в 1978 году ехал из Лозанны в Женеву на своем Lotus Esprit Turbo. И пока он с трудом удерживал под дождем свой суперкар на шоссе, его один за другим обогнала пара слабосильных «Ситроенчиков» модели 2CV. Их узкие шинки легко взрезали слой воды на дороге, когда широченные «лапти» на Лотусе просто всплывали. Так ему пришло в голову: на мощных машинах тоже нужно использовать узкие шины, только сразу несколько!

В большинстве публикаций вдохновителя этого проекта без лишних подробностей называют «швейцарский бизнесмен Джерри Юхан». Но про него хочется рассказать отдельно. На самом деле это уроженец Праги по имени Ярослав Вацлав Мария Юхан, и по его биографии хоть сейчас можно снимать авантюрное кино.