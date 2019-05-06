Надежный старый друг

Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города

На небосклоне внедорожников Suzuki Vitara всегда был этаким серым кардиналом — звезд с неба не хватал, но с возлагаемыми на него задачами справлялся отлично. Простая, компактная, выносливая и надежная — именно эта модель, по большому счету, открыла для мира автомобили Suzuki, которые по сей день стараются быть хранителями того самого японского качества. Об эволюции Vitara поведает этот небольшой экскурс – возможно, вы откроете для себя новые грани этого внедорожника, в биографии которого были как светлые, так и темные дни.