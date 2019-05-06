Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
8:53

Надежный старый друг

Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города

На небосклоне внедорожников Suzuki Vitara всегда был этаким серым кардиналом — звезд с неба не хватал, но с возлагаемыми на него задачами справлялся отлично. Простая, компактная, выносливая и надежная — именно эта модель, по большому счету, открыла для мира автомобили Suzuki, которые по сей день стараются быть хранителями того самого японского качества. Об эволюции Vitara поведает этот небольшой экскурс – возможно, вы откроете для себя новые грани этого внедорожника, в биографии которого были как светлые, так и темные дни.

Загрузка...
Загрузка...