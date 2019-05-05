Недостающее звено

Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type

Когда в 2011 году на Франкфуртском автосалоне был представлен концепт-кар Jaguar C-X16, ставший предвестником F-Type, автомобильная общественность не скрывала восторга — наконец-то культовый E-Type получил логическое продолжение. Строго двухместного родстера и двухместного купе в линейке Jaguar не было очень давно. Но если бы герою следующего рассказа дали шанс, история британской марки могла сложиться совершенно по-другому. Речь идет о Jaguar XJ Spider — единичном концепт-каре, который мог начать омоложение британской марки гораздо раньше.