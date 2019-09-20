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9:00

Десять прототипов самого неординарного автомобильного дизайнера ХХ века

Не стало гения аэродинамики и эпатажного художника. Умер Луиджи Колани.

Скончался Луиджи Колани — о смерти основоположника биодизайна и автора четырех тысяч изобретений стало известно 16 сентября. Вклад маэстро в автомобильную промышленность сложно переоценить: Колани раньше других задумался о роли аэродинамики и прижимной силы и на десятилетия опередил коллег по ремеслу. Большинство смелых проектов дизайнера в сфере транспорта не получили серийного воплощения, но некоторые решения оказались революционными и изменили автомобильный мир. Мы выбрали десять работ Колани, которые выглядят невероятными даже спустя десятилетия.