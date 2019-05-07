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8:23

Неожиданные хот-роды Volvo

Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»

Родиной хот-родов традиционно считается Америка — именно там это движение зародилось и начало обретать популярность во времена «Сухого закона». Тем не менее, это не значит, что быстрые автомобили, похожие на призраки далекого прошлого, и поныне создаются только в Штатах. Один швед вот тоже загорелся подобной страстью — и теперь его не остановишь. Сегодня мы расскажем историю Лейфа Тюфессона, кастом-ателье Caresto и его трех самых известных проектов, которые гордо несут на себе эмблемы компании Volvo.

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