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9:53

Самая неправильная Ferrari

408 4RM — первая полноприводная машина из Маранелло

Когда в 2011 году на конвейер встала модель FF, многомиллионная армия фанатов Ferrari разделилась на два лагеря: кто-то был рад, что в «конюшне» наконец-то появилась «лошадка» для поездок всей семьей на уикенд, а кто-то посчитал, что подобным машинам не место в линейке Ferrari. Главным яблоком раздора был даже не кузов FF, а ее трансмиссия — шутинг-брейк стал первой серийной моделью Ferrari с системой полного привода. Возможно, если бы модель 408 4RM пошла в серию, то FF встретили бы теплее…

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