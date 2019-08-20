Самые быстрые, роскошные и необычные Mini

Одна из машин оказалась у Джона Купера — конструктора гоночных машин и владельца команды Формулы-1. Он как раз подыскивал подходящий мотор для будущей машины молодёжной Формулы Юниор, а в PR-отделе British Motors Corporation ему одолжили один из первых серийных Mini с номерной табличкой YOK 250.

Управляемость крохотной машинки настолько его очаровала, что он даже взял её с собой в Монцу на Гран-При Италии. По воспоминаниям Купера, там машиной заинтересовался сам Аурелио Лампреди — конструктор Fiat и бывший технический директор Ferrari.