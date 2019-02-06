Однажды я была в своей комнате, которая находилась как раз над гаражом, услышала, как поднимаются ворота, а затем раздался звук удара. Я тут же выглянула в окно и увидела, что моя мама врезалась в мою машину! Я не знала, что мне делать, и все рассказала отцу. Он был очень недоволен, но машину все-таки пришлось отдать в ремонт, а потом он сказал, чтобы я парковалась на его стороне гаража.

И вот, спустя два или три месяца, я в очередной раз приехала из колледжа и припарковалась позади машины отца. Моя мама собралась в магазин, вышла из дома, и тут послышался удар. Я выглянула в окно и просто не могла поверить: оказалось, что мама въехала в мою машину, сдавая назад по диагонали! Пришлось снова звонить отцу.