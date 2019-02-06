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9:58

Невезучая

Как молодая американка попала в 26 аварий не по своей вине

© из открытых источников
Кто сказал, что женщины равнодушны к автомобилям? Например, Лиза Мартино из Атланты не только владеет успешным бизнесом в области программного обеспечения, но еще и коллекционирует дорогие спорткары. Сложно назвать невезучей даму, которая ездит на новеньком 800-сильном купе Ferrari 812 Superfast, однако долгое время ее преследовал настоящий злой рок, и она регулярно попадала в аварии не по своей вине. Об этом Лиза рассказала нашим коллегам из проекта VINwiki.

«Мои автомобильные неприятности начались, когда мне было 17 лет! Конечно, не все аварии были серьезными, причем в некоторых случаях меня просто не было за рулем. Наверное, самые забавные случаи связаны с моими родителями, которые несколько раз врезались в мою машину.

Когда я училась в колледже, отец купил мне BMW третьей серии. Это была моя первая машина, я очень любила ее и всячески с ней нянчилась. Обычно я парковалась не на дороге, а перед воротами гаража, чтобы не мешать основному движению. К гаражу вела достаточно длинная дорожка, и я оставляла место маме, чтобы она могла без проблем выехать на своей машине.

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Однажды я была в своей комнате, которая находилась как раз над гаражом, услышала, как поднимаются ворота, а затем раздался звук удара. Я тут же выглянула в окно и увидела, что моя мама врезалась в мою машину! Я не знала, что мне делать, и все рассказала отцу. Он был очень недоволен, но машину все-таки пришлось отдать в ремонт, а потом он сказал, чтобы я парковалась на его стороне гаража.

И вот, спустя два или три месяца, я в очередной раз приехала из колледжа и припарковалась позади машины отца. Моя мама собралась в магазин, вышла из дома, и тут послышался удар. Я выглянула в окно и просто не могла поверить: оказалось, что мама въехала в мою машину, сдавая назад по диагонали! Пришлось снова звонить отцу.

Через несколько лет у меня появился Nissan 300ZX, и, возвращаясь домой из колледжа, я, как обычно, поставила его позади отцовской машины и ушла заниматься своими делами. Спустя некоторое время я услышала, как отец о чем-то громко спорит с моей бабушкой, затем открылись ворота гаража, раздался рев двигателя и звук сильного удара. Я, как всегда, выглянула в окно и увидела, что пикап отца заехал прямо на крышу моего Ниссана! Чтобы снять его, нам пришлось вызывать эвакуатор.

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Между прочим, с BMW был еще один неприятный эпизод. Я отправилась на мойку, ту, во время которой нужно оставаться за рулем и медленно ехать сквозь вращающиеся щетки. Продвигаясь вперед, внезапно я услышала громкий хлопок, словно в машину кто-то выстрелил. Когда мойка закончилась, я поняла, что лобовое стекло разбито. Я была в панике, пришла домой и снова рассказала все отцу, который был в шоке от того, что я уехала и не высказала своих претензий.

Через полчаса мы вернулись на мойку, рассказали сотрудникам об этом происшествии, хотя отец был уверен, что они не признают вину. К счастью, один из них решил проверить рабочую зону и нашел там большую металлическую деталь, которая отвалилась из-за ржавчины и упала с потолка прямо на мою машину. Администрация мойки полностью признала свою вину и оплатила мне ремонт. Причем восстанавливать пришлось и капот, потому что эта штуковина повредила и его.

Когда я училась в университете штата Пенсильвания, на парковке почтового отделения в мою машину врезался местный профессор. В другой раз одна ревнивая особа, которая раньше встречалась с моим парнем, исцарапала мне весь кузов. Причем такое ощущение, что она сделала это не ключом, а каким-то огромным ножом. Машина была буквально исполосована практически по кругу, за исключением разве что задней части и крыши. Тогда я еще не знала, кто это сделал, пока через год или два эта девица не призналась.

В другой раз я ехала ночью по хайвэю из Питсбурга в кампус университета, было очень темно, и внезапно я услышала сильный удар. Как всегда, я не сразу сообразила, что произошло, но затем поняла, что сбила оленя. Тогда я решила, что не буду останавливаться ночью где-то посреди дороги, тем более, машина была все еще на ходу. Спустя полчаса я доехала до кампуса, и последствия аварии оказались очень серьезными. Даже не знаю, как машина обошлась без эвакуатора после такого.

Конечно, я позвонила отцу и по его голосу поняла, что он сразу почувствовал неладное. Как только я сказала ему, что сбила оленя, он закричал: «Выходи к черту из этой машины, я пришлю кого-нибудь забрать ее и больше ты ни одной машины не получишь!» Я ответила «Хорошо-хорошо, папа». Я чувствовала себя очень виноватой перед ним.

На следующий день он действительно прислал эвакуатор, и машину отогнали обратно в Питсбург. К счастью, я была вписана в страховой полис, но уверена, что стоил он очень недешево из-за наших «семейных» аварий около гаража.

Но и это еще не все! У меня дважды воровали колеса. Первый раз я возвращалась на парковку к своему Корветту и заметила издалека, что мои модные хромированные диски как-то потускнели. А когда подошла ближе, то увидела что у машины просто-напросто нет колес, и она стоит на кирпичах с разбитым стеклом. Это было ужасно.

Через несколько лет я вышла замуж, и однажды мой супруг Скотт собирался на работу и решил взять мой Corvette. Это, кстати, был уже другой Corvette. Так вот, спустя пять минут Скотт вернулся, зашел ко мне в комнату с каменным лицом и сказал, что у нас украли колеса. Я вскочила с кровати, ударила со злости кулаком по стене, разбила руку до крови, а затем пошла на парковку. Были и другие неприятные случаи, которые я помню хуже, но к 25 годам у меня накопилось их около 26!»

Увы, спустя годы судьба все равно продолжила испытывать Лизу на прочность. В 2010-м она приехала на встречу клуба любителей итальянских спорткаров на новеньком купе Maserati GranTurismo, отдала ключи парковщику, и тот умудрился попасть в аварию, не проехав и мили. Надеемся, что нынешняя автомобильная жизнь проходит у Лизы гораздо спокойнее.

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