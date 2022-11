Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы

Братцы, да это ж музей! Самый настоящий автомобильный музей in the middle of nowhere. Точнее, поначалу он вообще выглядит как свалка: под открытым небом ржавеют десятки машин разной степени убитости и раритетности, и все это напоминает кладбище Михаила Красинца в Черноусово. Но потом ты заходишь внутрь и обнаруживаешь… В общем, смотрите сами.