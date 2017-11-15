Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы

«Так это ж остров!», – блистал прозорливостью всякий, кому я рассказывал о планах поехать на машине в Исландию. Ну остров, с кем не бывает? До него, вон, кораблик специальный ходит из Дании. А значит, никто не мешает нам стартовать из Москвы, за пару-тройку дней проскочить Европу – и отправиться на ту сторону Северного моря, удивлять викингов диковинными российскими номерами. И вообще, это не я придумал, а компания Nissan, решившая устроить такой вот оригинальный автопробег. А кто платит, тот и логистические извращения заказывает.

И очень хорошо, что платит! Потому что давайте без прелюдий: в Исландии дорого. Очень дорого. Убей-себя-об-сейф как дорого. Аренда обычного кроссовера вроде нашего Qashqai – 100 евро в сутки. Бензин – 100 рублей за литр. Номер в гостинице – от 200 евро за ночь. Воздух бесплатный и очень вкусный – некоторое время вы вполне сможете протянуть только на нем и воде. Потому что цены на еду тоже таковы, что больше подходят для лечения булимии.