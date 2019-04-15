Новая классика

Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет

Согласно международной классификации, янгтаймерами считаются автомобили, которые достигли 30-летнего возраста. Так что если вы являетесь счастливым владельцем одной из представленных далее 12 машин, на все претензии родственников «когда ты избавишься от этого старья?» снисходительно отвечайте: «Это не старье. Это — янгтаймер». Все эти автомобили стали серийными ровно 30 лет назад, а потому сейчас требуют почтительного отношения и регулярных поездок на тематические фестивали — наступает их вторая молодость.