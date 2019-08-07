Забытые концепты: Oldsmobile Profile

Концепт-кар угасающей марки предвосхитил тренды автомобилестроения XXI века

За последние 20 лет мы потеряли несколько автомобильных марок с богатейшей историей: Saab, Rover, Mercury, Pontiac, Oldsmobile… Что, впрочем, не дает повода вычеркивать их наследие из памяти и сердец — эти (и другие) фирмы подарили миру множество интересных автомобилей, о которых стоит помнить. Например, компания Oldsmobile на закате своей жизни представила концепт, который явно создавался финалистами «Шоу экстрасенсов» — настолько точно он воплощал все тенденции автомобилестроения XXI века. Увы, к моменту его дебюта судьба Oldsmobile была практически решена.