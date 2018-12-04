Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:09

Олимпийские Тойоты

Как менялись Тойоты, сопровождавшие олимпийский огонь, а вместе с ними и японская автопромышленность

За всю свою историю церемония эстафеты олимпийского огня пережила множество интересных и курьезных событий. Огонь зажигали на родине богов в греческой Олимпии, он тух от ветра, летал на самолете, плавал под водой, передавался в виде радиосигнала, повторял маршрут путешествия Христофора Колумба, но, как оказалось, каждую японскую олимпиаду, начиная с Токио 1964 года и заканчивая Саппоро и Нагано, его сопровождали Тойоты. Причем, началось все с роскошных седанов Crown, а закончится может и вовсе летающим автомобилем и автопилотом

Загрузка...
Загрузка...