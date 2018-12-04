Олимпийские Тойоты

Как менялись Тойоты, сопровождавшие олимпийский огонь, а вместе с ними и японская автопромышленность

За всю свою историю церемония эстафеты олимпийского огня пережила множество интересных и курьезных событий. Огонь зажигали на родине богов в греческой Олимпии, он тух от ветра, летал на самолете, плавал под водой, передавался в виде радиосигнала, повторял маршрут путешествия Христофора Колумба, но, как оказалось, каждую японскую олимпиаду, начиная с Токио 1964 года и заканчивая Саппоро и Нагано, его сопровождали Тойоты. Причем, началось все с роскошных седанов Crown, а закончится может и вовсе летающим автомобилем и автопилотом