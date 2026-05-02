«Они все на вынос»: какие автокомпании уйдут из России из-за драконовского утиляКто не успеет продать редкий китайский автомобиль, пожалеет
По итогам 2027 года до половины автомобильных брендов, ныне работающих в России, будут вынуждены свернуть свою деятельность. Такой прогноз в беседе с журналом Motor высказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.
«По моей оценке, в 2026—2027 годах количество реально активных автомобильных брендов в России может сократиться на 30−50%. Особенно это касается марок без локализации, без устойчивого модельного ряда, без понятной логистики запчастей и без достаточного объема продаж на один дилерский центр», – сказал Блинов.
На рынке произойдет жесткое разделение: будет ограниченная группа брендов, которые формируют основные продажи, имеют локализацию, понятную гарантийную и сервисную политику, доступ к запчастям, финансовые программы и нормальную дилерскую экономику. И будет длинный хвост марок, которые юридически могут присутствовать на рынке, но фактически перестанут быть полноценными игроками, спрогнозировал он.
Только 10 марок не несут убытков дилерам
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил на ежегодной Конвенции РОАД в Москве, что при нынешнем объеме рынка порог безубыточности для дилерского бизнеса по объемам продаж обеспечивают всего 10 брендов.
«На рынке в 1,3−1,4 млн автомобилей в год работает 60 брендов. И, как известно, нужно продавать хотя бы по 30 машин в месяц. У нас, наверное, только 10 брендов наберется, которые эту величину преодолевают, и то не все», – сказал в беседе с журналом Motor Подщеколдин.
В России, бесспорно, продолжат деятельность нынешние лидеры рынка Chery, Geely, Haval и Changan — под своими оригинальными брендами, либо специально созданными, не сомневается автоэксперт и экс-глава РОАДа Олег Мосеев.
«Очевидно, что это перелицованные суббренды, Chery. Это Haval, это Geely, это скорее всего Changan, который придет каким-то образом к нормальной локализации. Возможно еще пара компаний, и я надеюсь, Hongqi тоже в этой когорте будет. А остальные – они все, на вынос. Соответственно, и дилеры этих брендов тоже на вынос», – сказал корреспонденту журнала Motor Мосеев.
Необходимо помнить, что за китайскими брендами стоит финансирование со стороны правительства Китая или региона, в котором базируется материнская компания, и если размер дотаций для поддержки российского представительства придется последовательно увеличивать, китайским властям и руководству корпораций может это надоесть, добавил он.
«Как только они поймут, что уход из России для них легко компенсируется рынком условной Нигерии, то они это сделают, потому что очевидно, что здесь им будет сложнее и сложнее, где им можно развиваться. Это прежде всего Африка», – полагает Мосеев.
По данным аналитического агентства «Автостат», лидерами рынка новых легковых автомобилей в России по итогам I квартала 2026 года стали марки Lada, Haval, Tenet, Geely, Belgee, Changan, Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris.
Надо уходить
Вице-президент РОАД Андрей Петренко полагает, что в ближайшие два года автодилерский бизнес в России ждут трудные времена, а основной доход будет приносить обслуживание машин.
«С новыми автомобилями будет засада – будет война не на жизнь, а на смерть. Короче, надо на два года куда-то уходить. Точно, пока что-то не изменится. Уходить, – это снижать издержки, общаться со своей клиентской базой. Я сейчас хоть и продал свой бизнес, но сервисную часть оставил. Эти 10 тысяч клиентов, с которыми я общаюсь, они приносят мне достаточно хорошую прибыль», – пояснил Петренко на конференции РОАД.
Рынок переходит от периода «много брендов и много надежд» к периоду «меньше брендов, больше ответственности», и выживут в этой ситуации не те, кто громко стартовал, а те, кто умеет считать, управлять и строить систему, констатировал Юрий Блинов из «Авилона».
Бренды, которые не выдерживают конкуренции по цене, продукту, гарантии, остаточной стоимости и сервису, будут постепенно терять дилерскую сеть, добавил он.
«В зоне риска прежде всего бренды, которые продают мало, имеют один-два продукта без явного преимущества, не инвестируют в бренд, не обеспечивают склад запчастей и не дают дилеру понятной экономики», – заключил Блинов.
Уход растянется во времени
По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в ближайшие годы с российского рынка уйдут автомобильные бренды, которые продают менее 5−7 тыс. автомобилей в год.
«У всех разные внутренние ресурсы: китайская сторона очень поддерживает своих экспортеров, и некоторые из них смогут работать сколь угодно долго. Уходить будут прежде всего „малотиражные“ компании. Например, это уже сделали Haima и Skywell. Если взаимоотношения России и Китая останутся ровными, не будет регуляторных и других изменений, условные 10 брендов у нас останутся к 2028−2029 году, не раньше», – отметил Кадаков в беседе с журналом Motor.