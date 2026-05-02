По итогам 2027 года до половины автомобильных брендов, ныне работающих в России, будут вынуждены свернуть свою деятельность. Такой прогноз в беседе с журналом Motor высказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.

«По моей оценке, в 2026—2027 годах количество реально активных автомобильных брендов в России может сократиться на 30−50%. Особенно это касается марок без локализации, без устойчивого модельного ряда, без понятной логистики запчастей и без достаточного объема продаж на один дилерский центр», – сказал Блинов.

На рынке произойдет жесткое разделение: будет ограниченная группа брендов, которые формируют основные продажи, имеют локализацию, понятную гарантийную и сервисную политику, доступ к запчастям, финансовые программы и нормальную дилерскую экономику. И будет длинный хвост марок, которые юридически могут присутствовать на рынке, но фактически перестанут быть полноценными игроками, спрогнозировал он.

Только 10 марок не несут убытков дилерам

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил на ежегодной Конвенции РОАД в Москве, что при нынешнем объеме рынка порог безубыточности для дилерского бизнеса по объемам продаж обеспечивают всего 10 брендов.