Опа, Гангам-стайл!

С компанией Daewoo все гораздо интереснее. В годы своей молодости, когда фирма называлась то GM Korea, то Saehan, Daewoo выпускала официальные копии европейского Opel Rekord, который по тем временам был вполне себе седаном представительского класса. Семейство немецких машин на корейский манер получило имя Royale.

Первое поколение, выпускаемое с 1972 по 1978 год, было почти точной копией немецких Rekord D (GM Korea Rekord) и Commodore B (GM Korea Rekord Royale), но вот со вторым поколением, которое прожило на конвейере с 1978 по 1993 год, метаморфоз было гораздо больше: если поначалу в нем безошибочно читался Опель, то к концу жизненного цикла, когда машине пришлось отбиваться от атак японских конкурентов, она изменилась до неузнаваемости. Например, версия Royale Prince, будучи Опелем по сути, стала напоминать Тойоты тех лет. Естественно, техническая начинка тоже была соответствующей.