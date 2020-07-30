История автомобиля, который стал культурным феноменом в Германии

Успех оригинального Ford Mustang заставил многих автопроизводителей (даже тех, которые не представлены на североамериканском рынке) по-новому взглянуть на свой модельный ряд. И автогиганты с удивлением обнаружили, что их линейки лишены важного элемента — машин для молодежи. Которые были бы яркими, быстрыми, надежными и недорогими.
Одной из таких спохватившихся фирм была Opel: после обнаружения «пробела» инженеры тут же засучили рукава. Правда, источником вдохновения для своеобразного «пони-кара» тогда стал не Мустанг, а более родной (с точки зрения корпоративной этики) Chevrolet Corvette. Так на свет в 1968 году появился Opel GT, который запомнился необычными вращающимися фарами. Однако по-настоящему хитовой модель не стала: двухместный салон, не самый гуманный ценник, мудреное производство (кузова собирались во Франции, а окончательная оснастка осуществлялась в Германии) — все это привело к тому, что за 6 лет производства было продано чуть более 103 тысяч экземпляров GT. Причем 70 процентов из них попали в США.
Нужно было что-то иное: более функциональное, но не менее эффектное. Разведка докладывала, что европейский офис Ford уже работает над аналогом Мустанга, и в Opel решили придерживаться той же стратегии. Европейской компании концерна GM был нужен свой Camaro. Так и стартовал проект Manta — проект самого «народного» спорткупе Германии.
Точнее, изначально автомобиль назывался «Проект 1450». Оригинальная Manta создавалась в кратчайшие сроки: в 1969 году, когда компания Ford уже представила модель Capri, прототипы от Opel только-только выехали на дороги для испытаний, а многие решения были помечены как временные. Тем не менее, к середине 1970 года цикл испытаний был завершен, и в сентябре того же года Manta дебютировала официально.
Если Opel GT воздавал дань уважения Корвету своими формами, то Opel Manta — своим именем. Как и Corvette Stingray, Opel Manta был назван в честь скатов — надотряда рыб. Имя было утверждено в начале 1969-го. В том же году главный дизайнер Opel Джордж Галлион, присоединившийся к немецкой фирме в 1966-м, тайно отправился в Париж, чтобы найти вдохновение для создания эмблемы Манты.
Поскольку в конце 60-х ни интернета, ни фотостоков не было, увидеть редкие, качественные фотографии можно было лишь на местах. И Джордж Галлион отправился во Францию как раз для того, чтобы пообщаться с командой Жака-Ива Кусто, а заодно посмотреть фотографии с величественным морским дьяволом (именно так переводится слово Manta). «Всего за десять дней мы должны были нарисовать эмблему для нового автомобиля, однако никаких подходящих эскизов у нас не было», — позднее вспоминал Джордж Галлион.
Когда дизайнер увидел фотографию, где скат был запечатлен на фоне искрящейся на солнце воды Красного моря, он понял — это то, что нужно. И силуэт рыбы поселился в нижней части передних крыльев автомобиля.
Премьера Manta, как уже было сказано, состоялась в сентябре 1970 года. Местом проведения презентации стал Тиммендорфер-Штранд на берегу Балтийского моря. «Автомобиль, который мы представляем сегодня, не противопоставляется старым моделям, а дополняет текущий модельный ряд и отвечает новым требованиям рынка», — говорилось в пресс-релизе. Однако Manta «отвечала требованиям рынка» лишь технически — когда машина дебютировала, многие считали ее дизайн несколько устаревшим. Наверное, именно поэтому первое поколение выпускалось всего пять лет. То же касается и модели Ascona, которая появилась через два месяца после Манты. И на которой, по сути, первое поколение Manta и базировалось.
Технически Manta была типично молодежным, маскулинным купе того времени: посадочная формула 2+2, 4,3 метра от носа до хвоста, задний привод, меньше тонны снаряженной массы. Те же составляющие были и у главного конкурента — Ford Capri.
В основе первого поколения Manta лежала платформа и шасси от Opel Ascona, с независимой передней подвеской на неравнодлинных рычагах спереди и зависимой подвеской с тягой Панара сзади. Удивительно, но на Манте компоненты Асконы работали даже лучше, чем на оригинале — сказывалась большая жесткость кузова. Вообще, сравнивая управляемость оригинальных Manta и Capri, журналисты отмечали, что именно Opel лучше ведет себя в поворотах и на неровностях. Но по всем остальным статьям Manta уступала конкуренту.
Главной проблемой были двигатели, которые не сочетались с яркой, дерзкой внешностью. На старте продаж Манта предлагалась лишь в двух версиях, 1600 и 1600S, которые отличались карбюраторами, устанавливаемыми на 1,6-литровую рядную «четверку» c распредвалом в головке блока цилиндров (линейка Opel CIH — Camshaft in Head), и степенью сжатия. Их мощность составляла 68 и 80 лошадиных сил соответственно, что даже по меркам 1970 года было маловато для спорткара. Коробок передач тоже было две: четырехступенчатая «механика» и опциональный трехступенчатый автомат, который предлагался для более мощной версии.
Другой проблемой Манты был не до конца продуманный маркетинг. Автомобиль поставлялся во многие страны, в том числе в США и Великобританию. Однако на американском рынке его продавали через дилерскую сеть Buick, что вводило в недоумение многих покупателей. И если Opel GT, который какое-то время продавался параллельно с Мантой, американцы готовы были взять с любой эмблемой на капоте (это же мини-Корвет!), то к новой модели поначалу относились осторожно.
С Великобританией тоже была беда: там Manta A (так официально называлось первое поколение) продавалась под брендом Opel, который британцам тоже был мало знаком. Именно по этой причине на Туманном Альбионе купе первого поколения вчистую проиграло схватку с Ford Capri.
Но, учитывая, что Manta рождалась в рекордные сроки, немцам эти мелочи можно простить. Журналисты, как уже отмечалось, о машине отзывались очень хорошо: Manta выиграла сравнительный тест против Toyota Celica, проведенный журналом Car в 1972 году, заслужила много теплых слов от издания Motor в 1971-м. Ну а в Opel, тем временем, не сидели без дела, постепенно дорабатывая свое скороспелое детище.
В 1971 году в линейке двигателей появляется рядная «четверка» с рабочим объемом уже 1,9 литра. Ее мощность составляет 90 сил — не рекорд, но уже жить можно. Кстати, о рекордах: этот же 1,9-литровый мотор устанавливался на тогдашний Opel Record. А годом позже в линейке появляется… версия 1200 S с 60 силами и верхним распредвалом, которая стала еще более доступным пропуском в мир Manta. Базовое купе в 1972 году стоило 8528 дойчмарок (примерно 15 тысяч нынешних евро или 1,25 миллиона рублей).
Небазовая — естественно дороже. Хотя опций, помимо моторных и трансмиссионных, у Манты было не так много. Например, версия L (от слова Luxury) предлагала дополнительные хромированные элементы кузова, подсветку багажника, моторного отсека и бардачка, пепельницу, прикуриватель, электронные часы, а также открывающиеся вбок задние окна. Версия Berlinetta, в свою очередь, отличалась от нее лишь резиновой полосой на бамперах, винилом на крыше, спортивным рулем и обогревом заднего стекла. Была еще модификация для автоспортсменов, Manta SR, которую выделяли тахометр на щитке приборов, а также подиум с дополнительными приборами (часы, амперметр, давление масла). И гоночные полосы.
Тем не менее, покупателям машина нравилась: уже в первый год было продано 56 200 Manta A. А поскольку молодежь в отрывные семидесятые любила выделяться, недорогие купе быстро обрастали разным тюнингом. В Opel эту тенденцию быстро уловили и начали предлагать яркие модификации прямо с завода. «Holiday», «Plus», «Swinger», «Sommer Bazar» — и это далеко не весь список спецверсий, выпущенный Opel за пятилетнюю историю Manta A.
Естественно, суетились и тюнинг-компании. Известны по меньшей мере два больших тюнинг-проекта на базе Manta A. Оба они по-своему интересны, оба зародились в 1972 или 1973 году, но отличаются друг от друга кардинально.
Первый, ТЕ 2800, создала бельгийская компания Transeurop Engineering (отсюда и ТЕ в названии модели). Взяв в качестве базы Manta 1.9SR, тюнеры установили в моторную нишу 2,8-литровый V6 от Opel Commodore GS. Однако столкнулись с проблемой: помещался только двигатель — радиатор и коробку передач девать было некуда. Более того, стандартный капот с новым мотором отказывался закрываться. Фирма не придумала ничего лучше, как обратиться за помощью к Opel, но компания не только сказала, что не заинтересована в проекте, но и запретила использовать бельгийцам эмблемы Opel на их монстре, если тот все-таки оживет.
Тогда Transeurop Engineering подались к одному из известнейших тюнеров Opel того времени — фирме Steinmetz. И та охотно приняла вызов. Передок Манты был полностью перекроен: колея стала шире, изменилось оформление «телевизора», чтобы вместить новый радиатор. В конце работ специалисты Steinmetz накрыли 2,8-литровый двигатель с парой карбюраторов Zenith новым капотом с горбинкой, который отлично закрывался. ТЕ 2800 была готова.
142-сильное купе, оснащенное четырехступенчатой механикой, разгонялось до 100 километров в час за 7,5 секунды и развивало скорости за 200 километров в час. Однако из-за огромной цены (более чем вдвое дороже топовой заводской Манты), а также топливного кризиса, который снизил популярность больших моторов, фирма Transeurop Engineering смогла продать лишь 79 экземпляров ТЕ 2800. Причем один из них был приобретен партнерами из Steinmetz, форсирован до 230 сил и выставлен на немецких этапах по ралли.
Второй известный проект на базе Manta A — так называемая Turbomanta. Она тоже создавалась на базе версии 1.9SR и тоже была малочисленной: построили лишь 33 машины, пять из которых были прототипами. Идея турбированной Manta принадлежит ателье Broadspeed из Бирмингема и, в отличие от проекта ТЕ 2800, тут Opel пришел на помощь, так как проект казался фирме перспективным.
После установки турбонагнетателя Holset 3LDG, новой прокладки ГБЦ, а также уменьшения степени сжатия с 9,0:1 до 7,6:1 мотор Манты стал развивать 156 лошадиных сил. Что положительно сказалось на динамике (разгон до 100 километров в час сократился с 13 секунд до 8), но отрицательно на всем остальном. Во-первых, характер двигателя стал очень нервным: турбояма была огромной, а турбоподхват — резким. Во-вторых, почти в два раза увеличился расход топлива, что в условиях топливного кризиса было равносильно смертному приговору. Да и фирма Holset стала банкротом. Поэтому программа Turbomanta была свернута, толком даже и не начавшись. Компания Opel пробовала создавать турбированные Манты и в США, но об этих проектах информации еще меньше. Надо полагать, они были абсолютно провальными.
С началом топливного кризиса, а также ужесточением экологических норм в Германии мощность упала практически у всех машин. Не стала исключением и модель Manta: и без того не самые мощные автомобили, в зависимости от версий, лишились пары-тройки «лошадок». Решение кризисной ситуации появилось в 1974 году в виде Manta GT/E — единственной Manta первого поколения, которая была оснащена системой электронного впрыска.
По меркам 1974 года Manta GT/E уже была вполне себе спортивным автомобилем: благодаря бошевскому L-Jetronic мощность 1,9-литрового мотора увеличилась до 105 сил, а крутящий момент — со 145 до 153 Нм. Динамика тоже была на уровне: с 0 до 100 километров в час — 11,5 секунды, максимальная скорость — 190 километров в час. К сожалению, в таком виде Manta A выпускалась всего два года. Лебединой песней первого поколения стала ограниченная серия, название которой сгодилось бы для дорогого стирального порошка — Manta Black Magic. Купе было выпущено в 1975 году на базе версии GT/E и выделялось черным кузовом с желтыми полосами.
Несмотря на преимущественно слабые двигатели, Manta A стала настоящим хитом. За пять лет производства было выпущено 498 553 машины, из которых около 170 тысяч попали в Соединенные Штаты. В 1975 году, в силу ряда причин, Opel покинул США. И второе поколение Manta, которое дебютировало в августе 1975-го, за океан официально не поставлялось.
Несмотря на полностью переработанную внешность в стиле Chevrolet Monza, технически Manta B не сильно отличалась от оригинала: та же платформа GM-H, то же родство с моделью Ascona. Разве что колесная база прилично выросла, увеличившись с 2430 до 2520 миллиметров. За счет этого силуэт машины стал более стремительным.
После смены поколений продажи в Великобритании стартовали бодрее, ведь модель вывели на рынок под именем Vauxhall Cavalier. Однако Opel тут же сам выстрелил себе в ногу, выкатив рекламу с очень странными формулировками. И если с первым слоганом («Мне снилось, что я участвую в Гран-При за рулем нового Opel Manta») еще можно было смириться, то второй («Мне снилось, что я еду с Кэролайн по улицам Монако на новом Opel Manta») вызывал массу вопросов. Кто такая Кэролайн? Зачем с ней ехать в Монако? И как объяснить подруге (не жене – машина-то для молодежи), что покупка Манты не имеет к этой рекламе никакого отношения? В маркетинговом отделе почесали головы и свернули кампанию от греха подальше.
В первый год производства Manta B была доступна с тремя двигателями: 1,2-литровым, 1,6-литровым и 1,9-литровым. Все моторы были карбюраторными, из линейки CIH. Коробки передач были теми же, комплектации тоже. В 1976 году появилась версия GT/E с 1,9-литровым инжекторным двигателем — тоже плоть от плоти мотор Manta A. В это самое время Гюнтер Ирмшер, любимый тюнер компании Opel, приобрел несколько экземпляров Manta B с целью создать Irmscher i2800. Несложно догадаться, что фактически это был брат-близнец проекта Transeurop Engineering. Но в мелочах он был более продуманным.
Помимо шестицилиндрового двигателя от Admiral B мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 225 Нм, ателье Irmscher установило задний дифференциал с 40-процентной блокировкой, амортизаторы Bilstein, новую пятиступенчатую коробку передач, диски ATS, сиденья Recaro и, конечно же, обвес, разработанный совместно с дизайн-студией Opel. Поскольку Ирмшер и его детища на базе Опелей успешно выступали в гонках, Гюнтер и его компания были у Opel на особом счету. И поэтому Opel поддержал Irmscher в стремлении создать i2800. Построили лишь 27 подобных машин, большая часть которых была окрашена в пятицветную комбинацию (опция за 2200 марок).
Начиная с 1977 года Manta B начинает плавно отходить от наследия поколения А. C конца 1977 года Opel Manta можно было приобрести не только в кузове купе, но и в практичном варианте трехдверного хэтчбека, который стоил на 450 марок дороже. А 1978 году Manta B получила два новых двигателя: 1,9-литровые моторы с карбюратором и инжектором заменили двухлитровыми аналогами, развивающими 100 и 110 лошадиных сил соответственно. Именно двухлитровая инжекторная версия будет очень популярной и продержится на Manta B до конца жизни модели.
В следующем году дебютирует Opel Kadett D, и его двигатель объемом 1,3 литра перепадает Манте. Стало быть, отпадает потребность в более архаичном моторе объемом 1,2 литра. В это же самое время автоспортивное отделение Opel начинает разработку наследника успешной раллийной модели Ascona 400. Речь идет о знаменитой Manta 400, которая дебютирует на Женевском автосалоне в качестве прототипа в марте 1981-го.
Ну а до того Manta B обзаведется версией GT-J (известной как GT/E для бедных) и переживет легкий рестайлинг в 1980 году, который серьезно сократит использование хрома снаружи. Линейка двигателей начнет сокращаться, чтобы соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям. Но автомобиль не растеряет своей популярности среди европейской молодежи.
Даже не самое яркая карьера в ралли не поставила на продажах Манты крест. Как было отмечено, разработка раллийной версии Manta 400 началась в 1979-м. Помимо автоспортивного подразделения Opel в проект были вовлечены компания Cosworth, а также Irmscher: i2800, который был не только быстрым (0-100 километров в час — 8,7 секунды, максимальная скорость — 212 километров в час), но и отлично управляемым, убедил Opel, что опыт тюнинг-ателье может быть ценным.
Имя Manta 400 было выбрано, чтобы уважить Ascona 400. Последняя была подготовлена под регламент Группы 4 и, согласно правилам омологации, должна была быть изготовлена в 400 экземплярах. Manta 400, в свою очередь, строилась с прицелом на зарождающуюся Группу Б, а ее тираж был существенно скромнее: в период с 1981 по 1984 год изготовили лишь 245 купе — при требуемых 200 по регламенту.
Проект забуксовал на самом старте: по предварительным расчетам двухлитровый двигатель Cosworth, который планировалось использовать на Manta 400, был слишком маломощным. Пришлось спешно вносить изменения. Благодаря расточке цилиндров, использованию более крупных поршней, а также распредвала от дизельного мотора Opel мотористам Cosworth удалось увеличить объем рядного четырехцилиндрового мотора до 2,4 литра.
С бошевским инжектором L-Jetronic двигатель развивал 145 лошадиных сил, что достаточно для дорог общего пользования, но для гонок – просто слезы. Однако компания Opel поспешила успокоить раллистов: Manta 400 так называемой «первой фазы» предназначена именно для повседневного использования. Для настоящих гонщиков в 1982 году дебютировала полностью гоночная Manta «второй фазы», и вот уже ее двигатель развивал от 240 сил и больше.
Отличительными особенностями гражданской «первой фазы» Manta 400 стали расширенные колесные арки, цвет Arctic White, диски Ronal, кожаный руль Irmscher, сиденья Recaro. При этом «вторая фаза» чисто внешне от первой почти не отличалась: чуть более широкие колеса, чуть более широкие крылья, дополнительные фары — вот и вся разница. На глаз же не определить, что капот, двери и крылья были изготовлены из карбона и кевлара. Была еще неофициальная третья фаза, которую Гюнтер Ирмшер предлагал исключительно для раллистов, но она в основной тираж не входит.
Наверное, если бы не Audi с ее полным приводом Quattro и Lancia со среднемоторным монстром 037, то раллийная карьера Manta 400 сложилась бы не менее успешно, чем у Ascona 400, на которой Вальтер Рерль в 1982 году стал чемпионом мира. Ну а так на счету Манты лишь третье место на ралли Великобритании 1983 года, завоеванное Джимми МакРеем (отцом Колина МакРея), а также серебро на ралли Кении 1984 года — его привез экипаж Рауно Аалтонена и Лофти Дрюса. Чуть успешнее сложилась карьера машины в ралли «Париж-Дакар»: в гонке 1984 года Гай Колсул и Ален Лопес завоевали первое место в классе моноприводных автомобилей и четвертое — в абсолютном зачете.
Дебют Manta 400 стал «тизером» большого обновления, которое произошло в жизни Manta в мае 1982 года. Из-за него дорестайлинговые версии обычно называют Manta B1, а рестайлинговые — Manta B2. Помимо новой радиаторной решетки, новых блок-фар, новых задних фонарей и пластиковых бамперов Manta B2 отличалась обновленной линейкой моторов: все двигатели, доставшиеся Manta B от Manta A были упразднены, на смену 1,6-литровому мотору пришел 1,8-литровый. Осенью того же года версию GT/E стали предлагать с пятиступенчатой МКПП.
Параллельно с выпуском обновленной Manta компания Irmscher стала предлагать разные модификации, которые напоминали Manta 400, но были менее мощными и ультимативными. Назывались они i200, i240, i300 и i400. Последняя представляла собой почти полную копию Manta 400, i200 — GT/E (позднее — GSi) с парой фишек в стиле раллийной версии, а i300 — редчайшую модификацию с трехлитровым мотором от Opel Monza. В 1987 году фирма Irmscher создала красивейший концепт, посвященный прощанию с моделью. Он представляет собой симбиоз кузова Manta с элементами Omega.
Но не только Irmscher занимался тюнингом этой машины. Mantzel, Piecha, Mattig — список фирм, которые приложили свою руку к Манте, поистине огромен. И немудрено, ведь жизнь Manta B пришлась аккурат на 80-е — время расцвета безумного тюнинга. Молодежь и самостоятельно дорабатывала купе и хэтчбеки, в надежде выделиться. Что привело к созданию стереотипа о том, кем является водитель Манты.
«Водитель Манты» в Германии — это примерно такой же юмористический стереотип, как у нас «Новый русский». Согласно немецкому фольклору, среднестатистический водитель Opel Manta — это молодой, накачанный парень, который не блещет умом, ведет себя агрессивно и в потоке, и за его пределами, а также встречается с карикатурной блондинкой-парикмахершей. При этом он уверен, что его Manta — настоящая гоночная машина, что подчеркивают гоночные полосы, спортивные диски и фары на раллийный мотив.
«Что осталось после смертельной аварии Манты? — Золотая цепь и парикмахерша в трауре» — подобные шутки были очень популярны в Германии. Настолько, что по мотивам этого образа были сняты два фильма («Manta, Manta» и «Manta — Der Film»), написаны несколько песен. Но эти шутки не таили злого умысла — немцы действительно обожали этот простой, но очень яркий автомобиль.
По мере приближения к логическому финалу своей жизни Manta B избавлялась от устаревших двигателей и претерпевала небольшие изменения, чтобы уместно смотреться в линейке Opel. Так, в 1984 году Manta GT/E была переименована в Manta GSi, потому что именно так начали называться самые быстрые Опели. Начиная с 1987 года Манту можно было купить только в версии GSi. Ну а в 1988 году производство модели было окончено. За 13 лет производства Manta B была выпущена тиражом 557 940 экземпляров, что, учитывая отсутствие американского рынка, можно назвать достойным результатом. Общий же тираж модели составил 1 056 436 машин.
После того, как Manta ушла на покой, ее место заняла переднеприводная Calibra — машина нетривиальная, но которой не удалось стать иконой своего времени. Тем не менее, на постсоветском пространстве именно Calibra была популярнее.
В 90-е к Манте и в Европе, и у нас относились наплевательски, тюнингуя ее всеми доступными способами, участвуя в нелегальных гонках. Немудрено, что многие машины либо сгнили, либо были разбиты. Но сейчас, когда цены на нее поползли вверх, к ней стали относиться с должным уважением. Олдтаймер все-таки.