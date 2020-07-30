История автомобиля, который стал культурным феноменом в Германии

Успех оригинального Ford Mustang заставил многих автопроизводителей (даже тех, которые не представлены на североамериканском рынке) по-новому взглянуть на свой модельный ряд. И автогиганты с удивлением обнаружили, что их линейки лишены важного элемента — машин для молодежи. Которые были бы яркими, быстрыми, надежными и недорогими.

Одной из таких спохватившихся фирм была Opel: после обнаружения «пробела» инженеры тут же засучили рукава. Правда, источником вдохновения для своеобразного «пони-кара» тогда стал не Мустанг, а более родной (с точки зрения корпоративной этики) Chevrolet Corvette. Так на свет в 1968 году появился Opel GT, который запомнился необычными вращающимися фарами. Однако по-настоящему хитовой модель не стала: двухместный салон, не самый гуманный ценник, мудреное производство (кузова собирались во Франции, а окончательная оснастка осуществлялась в Германии) — все это привело к тому, что за 6 лет производства было продано чуть более 103 тысяч экземпляров GT. Причем 70 процентов из них попали в США.