Отступники

Перспективные модели получат современное шасси, где мотор будет включен в силовую структуру рамы, а задний маятник подвешен на единственном амортизаторе. Все эти мотоциклы получат двигатели нового семейства.

Они по-прежнему выполнены по схеме V2, но в остальном совершенно иные: с жидкостным охлаждением и двумя распредвалами в каждой головке. Предусмотрено четыре варианта рабочего объема — от 500 до 1250 кубических сантиметров. Революция? Безусловно. Но уже не первая.

Harley-Davidson Project Nova

Работу над «Проектом Нова» начали в 1976 году: эти мотоциклы должны были стать ответом на современные мощные байки из Японии. Консерваторам собирались оставить «Харлеи» привычного формата.