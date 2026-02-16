Отважный туркмен и вся его ратьВспоминаем автопарк экс-главы Туркмении
Лимузин Maybach 57S и два внедорожника Lincoln Navigator доставили в Казань из Ашхабада. Причем в кортеже Национального Лидера Туркменистана использовался дорестайлинговый вариант Maybach, выпускавшийся до 2002 года, и Navigator первого поколения, которые также собирали до 2002-го. Автомобили окрашены в белый — любимый цвет Бердымухамедова, а решетки на бампере Maybach инкрустированы материалом, похожим на белое золото.
В 2021 году, за несколько месяцев до ухода с президентского поста, на торжественной неделе в Ашхабаде Гурбангулы Бердымухамедов принимал военный парад, стоя в белоснежном кабриолете Mercedes-Benz Gelandewagen. Автомобиль, избавленный от крыши ради церемониальных нужд, украшен национальными туркменскими орнаментами.
Фирменная трехлучевая звезда на радиаторной решетке уступила место медальону с породистым ахалтекинцем — одним из символов Туркменистана. Выслушав рапорт от секретаря Госсовета безопасности Чармымырата Аманова и совершив объезд строя на внедорожнике Mercedes-Benz, Аркадаг (с туркменского «покровитель», официальный титул Бердымухамедова) совершил круг почета верхом на жеребце по кличке Гарашсыз — «Независимый». Завершилось мероприятие вручением главе государства медали «Отважный туркмен».
А весной 2019 года во время торжественных мероприятий по поводу празднования «Новруз-байрама» Бердымухамедов после участия в торжествах спел своим министрам из окна машины.
Гараж Бердымухамедова-старшего похож на экспозицию музея, где смешались гиперкары, спортивные машины, раритетные автомобили и тяжелые внедорожники. Еще в 2012-м он приехал на гоночный трек в Ашхабаде за рулем гиперкара Bugatti Veyron, сообщало издание Newsru.com.
В том же 2012-м Аркадаг победил на автогонках в Ашхабаде, в которых неожиданно решил поучаствовать. Он устроился за рулем турецкого спортивного автомобиля Volkicar и начал заезд по команде судьи, в итоге опередив всех соперников. Гоночный болид он подарил министерству спорта республики.
Национальный лидер Туркмении интересуется быстрой ездой с юности, и не раз демонстрировал свои навыки дрифтера. Несколько лет назад на автодроме МВД республики он пустил в управляемый занос спорткупе Nissan 370 Z.
В октябре 2020 года глава государства посетил центр автоспорта МВД в Ашхабаде и снова продемонстрировал мастерство дрифта. За рулем гоночного купе BMW 3 Series с каркасом безопасности и гоночными креслами он сделал несколько кругов в управляемом заносе на асфальтированной площадке.
Российские и советские автомобили также входят в сферу интересов Аркадага. В 2019-м Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал за Дмитрием Медведевым, тогда занимавшим пост премьер-министра России и прибывшим с визитом в Ашхабад, в гостиницу на раритетной «Волге» ГАЗ-21.
Глава Туркмении устроил гостю экскурсию по центру Ашхабада, щедро украшенному белым мрамором. Глава российского правительства подробно рассказал Бердымухамедову об автомобилях Aurus, и руководитель Туркмении выразил желание купить всю модельную линейку российского премиум-бренда.
Белоснежный Aurus Senat в бронированном исполнении появился в Туркмении только в 2022 году, когда президентское кресло по результатам досрочных выборов занял сын Аркадага, нынешний президент Сердар Бердымухамедов.
«Республика Туркменистан приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine. Именно на нем передвигался президент Туркменистана в рамках своего визита в Российскую Федерацию. Этот тип автомобиля обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством», — цитировало тогда агентство ТАСС источник, близкий к туркменскому правительству.
Многие автомобили из автопарка бывшего президента Туркмении не обошлись без тюнинга в восточном стиле. Даже представительский Volkswagen Phaeton с изначально лаконичным дизайном, ориентированным на европейских политиков и бизнесменов, получил в Туркмении массивный пластиковый обвес с крупными противотуманками.
Двухцветная окраска с белым верхом и зеленой нижней частью была характерна для многих машин из президентского гаража. Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно демонстрировал не только водительское мастерство. В 2018-м государственные СМИ сообщили, что он лично «сконструировал» и собрал гоночный внедорожник на основе своих чертежей.
Глава государства распорядился усилить каркас безопасности, заново смонтировал некоторые части и поменял отдельные детали. Машину он лично обкатал у газового кратера Дарваза.
Там с начала 1970-х годов непрерывно горит огонь: с момента, как советские геологи решили поджечь выходящий на поверхность газ, чтобы избежать отравления людей и скота.
В том же 2018 году, когда произошел заезд у газового кратера на доработанном внедорожнике, в прессу просочилась информация о покупке раллийного Mini за 520 тыс. евро.
Эстетические пристрастия лидера давно переросли в общеобязательные нормы. С 2018 года в Ашхабаде под негласным, но строгим запретом автомобили любого цвета, кроме белого.
Когда эту меру стали воплощать в жизнь, автомобили других цветов начали эвакуировать на штрафстоянки. Автовладельцы были вынуждены давать расписки с обещанием перекрасить автомобиль в белый цвет, а услуги маляров резко взлетели в цене.
Другая неформальная инициатива касается женщин за рулем. Писаного закона нет, но туркменкам младше 30 получить права почти нереально: инструкторы прямо предупреждают, что экзамен соискательницы не сдадут.
Девушки водят нелегально, учатся у матерей на пустынных окраинах и регистрируют машины на родственников. Тем, кому за 30, для оформления авто требуют справку с места работы и свидетельство о браке.