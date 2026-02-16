Фирменная трехлучевая звезда на радиаторной решетке уступила место медальону с породистым ахалтекинцем — одним из символов Туркменистана. Выслушав рапорт от секретаря Госсовета безопасности Чармымырата Аманова и совершив объезд строя на внедорожнике Mercedes-Benz, Аркадаг (с туркменского «покровитель», официальный титул Бердымухамедова) совершил круг почета верхом на жеребце по кличке Гарашсыз — «Независимый». Завершилось мероприятие вручением главе государства медали «Отважный туркмен».

А весной 2019 года во время торжественных мероприятий по поводу празднования «Новруз-байрама» Бердымухамедов после участия в торжествах спел своим министрам из окна машины.