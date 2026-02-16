Читальный зал
Опубликовано 16 февраля 2026, 11:29
3 мин.

Отважный туркмен и вся его рать

Вспоминаем автопарк экс-главы Туркмении
Motor перечислил 10 автомобилей Гурбангулы Бердымухамедова. Еще в 2022 году Гурбангулы Мяликгулыевич уступил пост президента Туркмении сыну Сердару, но трудно забыть его выдающийся автопарк. Тем более, что, покинув пост президента, он возглавил верхнюю палату парламента Туркмении, и в этом статусе в прошлом году посещал Казань, где передвигался на Mercedes-Maybach из «нулевых» годов, с отделкой из белого золота.
Бердымухамедов
Бердымухамедов
© russianmontreal.ca
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Лимузин Maybach 57S и два внедорожника Lincoln Navigator доставили в Казань из Ашхабада. Причем в кортеже Национального Лидера Туркменистана использовался дорестайлинговый вариант Maybach, выпускавшийся до 2002 года, и Navigator первого поколения, которые также собирали до 2002-го. Автомобили окрашены в белый — любимый цвет Бердымухамедова, а решетки на бампере Maybach инкрустированы материалом, похожим на белое золото.

Maybach 57

Maybach 57

© Сергей Ильин

В 2021 году, за несколько месяцев до ухода с президентского поста, на торжественной неделе в Ашхабаде Гурбангулы Бердымухамедов принимал военный парад, стоя в белоснежном кабриолете Mercedes-Benz Gelandewagen. Автомобиль, избавленный от крыши ради церемониальных нужд, украшен национальными туркменскими орнаментами.

Бердымухамедов на параде на Mercedes-Benz Gelandewagen

Бердымухамедов на параде на Mercedes-Benz Gelandewagen

© Министерство иностранных дел Туркменистана

Фирменная трехлучевая звезда на радиаторной решетке уступила место медальону с породистым ахалтекинцем — одним из символов Туркменистана. Выслушав рапорт от секретаря Госсовета безопасности Чармымырата Аманова и совершив объезд строя на внедорожнике Mercedes-Benz, Аркадаг (с туркменского «покровитель», официальный титул Бердымухамедова) совершил круг почета верхом на жеребце по кличке Гарашсыз — «Независимый». Завершилось мероприятие вручением главе государства медали «Отважный туркмен».

А весной 2019 года во время торжественных мероприятий по поводу празднования «Новруз-байрама» Бердымухамедов после участия в торжествах спел своим министрам из окна машины.

Бердымухамедов попет из окна автомобиля свои министрам под акомпанимент магнитолы

Бердымухамедов попет из окна автомобиля свои министрам под акомпанимент магнитолы

© Кадр видео в YouTube

Гараж Бердымухамедова-старшего похож на экспозицию музея, где смешались гиперкары, спортивные машины, раритетные автомобили и тяжелые внедорожники. Еще в 2012-м он приехал на гоночный трек в Ашхабаде за рулем гиперкара Bugatti Veyron, сообщало издание Newsru.com.

В том же 2012-м Аркадаг победил на автогонках в Ашхабаде, в которых неожиданно решил поучаствовать. Он устроился за рулем турецкого спортивного автомобиля Volkicar и начал заезд по команде судьи, в итоге опередив всех соперников. Гоночный болид он подарил министерству спорта республики.

Бердымухамедов и его Nissan 370Z

Бердымухамедов и его Nissan 370Z

© Кадр видео в YouTube

Национальный лидер Туркмении интересуется быстрой ездой с юности, и не раз демонстрировал свои навыки дрифтера. Несколько лет назад на автодроме МВД республики он пустил в управляемый занос спорткупе Nissan 370 Z.

В октябре 2020 года глава государства посетил центр автоспорта МВД в Ашхабаде и снова продемонстрировал мастерство дрифта. За рулем гоночного купе BMW 3 Series с каркасом безопасности и гоночными креслами он сделал несколько кругов в управляемом заносе на асфальтированной площадке.

Бердымухамедов за рулем BMW 3 Series

Бердымухамедов за рулем BMW 3 Series

© Кадр видео в YouTube

Российские и советские автомобили также входят в сферу интересов Аркадага. В 2019-м Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал за Дмитрием Медведевым, тогда занимавшим пост премьер-министра России и прибывшим с визитом в Ашхабад, в гостиницу на раритетной «Волге» ГАЗ-21.

Бердымухамедов и Дмитрий Медведев

Бердымухамедов и Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Глава Туркмении устроил гостю экскурсию по центру Ашхабада, щедро украшенному белым мрамором. Глава российского правительства подробно рассказал Бердымухамедову об автомобилях Aurus, и руководитель Туркмении выразил желание купить всю модельную линейку российского премиум-бренда.

Бердымухамедов и Дмитрий Медведев

Бердымухамедов и Дмитрий Медведев

© Кадр видео в YouTube

Белоснежный Aurus Senat в бронированном исполнении появился в Туркмении только в 2022 году, когда президентское кресло по результатам досрочных выборов занял сын Аркадага, нынешний президент Сердар Бердымухамедов.

Бердымухамедов и Дмитрий Медведев

Бердымухамедов и Дмитрий Медведев

© Кадр видео в YouTube

«Республика Туркменистан приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine. Именно на нем передвигался президент Туркменистана в рамках своего визита в Российскую Федерацию. Этот тип автомобиля обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством», — цитировало тогда агентство ТАСС источник, близкий к туркменскому правительству.

Многие автомобили из автопарка бывшего президента Туркмении не обошлись без тюнинга в восточном стиле. Даже представительский Volkswagen Phaeton с изначально лаконичным дизайном, ориентированным на европейских политиков и бизнесменов, получил в Туркмении массивный пластиковый обвес с крупными противотуманками.

Бердымухамедов выходит из Volksawagen Phaeton

Бердымухамедов выходит из Volksawagen Phaeton

© Кадр видео в YouTube

Двухцветная окраска с белым верхом и зеленой нижней частью была характерна для многих машин из президентского гаража. Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно демонстрировал не только водительское мастерство. В 2018-м государственные СМИ сообщили, что он лично «сконструировал» и собрал гоночный внедорожник на основе своих чертежей.

Бердымухамедов чертит гоночный автомобиль

Бердымухамедов чертит гоночный автомобиль

© YouTube

Глава государства распорядился усилить каркас безопасности, заново смонтировал некоторые части и поменял отдельные детали. Машину он лично обкатал у газового кратера Дарваза.

Гоночный автомобиль разработки Бердымухамедова

Гоночный автомобиль разработки Бердымухамедова

© Кадр видео в YouTube

Там с начала 1970-х годов непрерывно горит огонь: с момента, как советские геологи решили поджечь выходящий на поверхность газ, чтобы избежать отравления людей и скота.

Бердымухамедов объезжает на спортивном пикапе вокруг горящего газового кратера

Бердымухамедов объезжает на спортивном пикапе вокруг горящего газового кратера

© Кадр видео в YouTube

В том же 2018 году, когда произошел заезд у газового кратера на доработанном внедорожнике, в прессу просочилась информация о покупке раллийного Mini за 520 тыс. евро.

Эстетические пристрастия лидера давно переросли в общеобязательные нормы. С 2018 года в Ашхабаде под негласным, но строгим запретом автомобили любого цвета, кроме белого.

Гурбангулы Бердымухамедов

© Кадр видео в YouTube

Когда эту меру стали воплощать в жизнь, автомобили других цветов начали эвакуировать на штрафстоянки. Автовладельцы были вынуждены давать расписки с обещанием перекрасить автомобиль в белый цвет, а услуги маляров резко взлетели в цене.

Другая неформальная инициатива касается женщин за рулем. Писаного закона нет, но туркменкам младше 30 получить права почти нереально: инструкторы прямо предупреждают, что экзамен соискательницы не сдадут.

Девушки водят нелегально, учатся у матерей на пустынных окраинах и регистрируют машины на родственников. Тем, кому за 30, для оформления авто требуют справку с места работы и свидетельство о браке.