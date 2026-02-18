Решение о строительстве «КамАЗа» было принято в 1969 году. Экономика Страны Советов росла, увеличивался объем грузоперевозок, и остро ощущалась необходимость в современном автотранспорте высокой грузоподъемности. Продукция уже существовавших советских заводов не могла в полной мере закрыть потребности страны. К тому же ГАЗ и ЗИЛ, например, выпускали бензиновые грузовики меньшей грузоподъемности. КрАЗы с трудом годились для магистральных перевозок, а мощностей МАЗа не хватало.

Строительство «КамАЗа» происходило в ряду других всесоюзных строек: Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), Волжского автозавода в Тольятти, гидроэлектростанций в Сибири, а также активного развития в СССР нефтедобывающей отрасли и наращивания экспортных поставок.

Сырьевой экспорт, новый источник валютных поступлений, позволял СССР финансировать крупные индустриальные проекты, закупать за рубежом оборудование и привлекать новые технологии. Согласно исторической справке с официального сайта «КамАЗа», в его оснащении необходимым оборудованием поучаствовали около 700 иностранных фирм.

Город Набережные Челны в Татарстане был выбран для строительства нового автозавода примерно из 70 вариантов, строительство стартовало в декабре 1969 года. Завод был рассчитан на выпуск 150 тыс. большегрузных автомобилей в год и 250 тыс. двигателей.

Откуда взялись «КамАЗы"

Работы над новым семейством бескапотных грузовиков стартовали на московском ЗИЛе по инициативе главного конструктора Анатолия Кригера еще в 1964 году — через год после того, как завод начал серийный выпуск модели ЗИЛ-130. В 1965 году построили прототип ЗИЛ-169 с кабиной над двигателем, бензиновым V8 и новой независимой подвеской.

А в 1967-м конструкторы ЗИЛа получили задание на проектирование двух новых семейств тяжелых грузовиков: девяти модификаций с колесной формулой 6×4 и шести полноприводных, 6×6. Ярославский моторный завод получил в то же время задание на создание нового дизеля.