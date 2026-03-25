Почему от автомобилей Chery можно избавляться уже сейчас

Глобальный уход Chery из России — шаг стратегический, компании нужно выходить на международную биржу за инвестициями, это ожидаемо и предсказуемо, пояснил журналу Motor гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Все понимают, что Chery и Tenet — фактически одно и то же. Дополнительных сверхбольших проблем не ожидается, но какие были — останутся. Фильтры, масла и колодки будут в наличии. Все, что касается крупных элементов — стекол, сложной электроники, будет занимать время, этих позиций на центральном складе не будет. Заказать сейчас можно все, подобрать аналог тоже. Но доставка займет 2−3 месяца, и дальше это все будет медленнее», — спрогнозировал Целиков в беседе с Motor относительно обеспечения парка проданных в России Chery запчастями.

У автомобилей китайских марок в целом остаточная стоимость падает быстрее, чем у японских или европейских массовых брендов, указывает эксперт. Китайские автомобили теряют в цене примерно с той же скоростью, как премиальные бренды, которые дешевеют значительно быстрее, чем массовые, уточнил глава «Автостата».

Журнал Motor запросил официальные комментарии по ситуации с поддержкой автомобилей Chery после ухода бренда из России в представительстве «Чери Автомобили Рус». На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. В пресс-службе завода «АГР», которые по контракту собирает автомобили марки Tenet (маскировочный бренд концерна Chery), сообщили, что не в праве давать комментарии от лица других автокомпаний.