Почему от автомобилей Chery можно избавляться уже сейчас
Глобальный уход Chery из России — шаг стратегический, компании нужно выходить на международную биржу за инвестициями, это ожидаемо и предсказуемо, пояснил журналу Motor гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«Все понимают, что Chery и Tenet — фактически одно и то же. Дополнительных сверхбольших проблем не ожидается, но какие были — останутся. Фильтры, масла и колодки будут в наличии. Все, что касается крупных элементов — стекол, сложной электроники, будет занимать время, этих позиций на центральном складе не будет. Заказать сейчас можно все, подобрать аналог тоже. Но доставка займет 2−3 месяца, и дальше это все будет медленнее», — спрогнозировал Целиков в беседе с Motor относительно обеспечения парка проданных в России Chery запчастями.
У автомобилей китайских марок в целом остаточная стоимость падает быстрее, чем у японских или европейских массовых брендов, указывает эксперт. Китайские автомобили теряют в цене примерно с той же скоростью, как премиальные бренды, которые дешевеют значительно быстрее, чем массовые, уточнил глава «Автостата».
Журнал Motor запросил официальные комментарии по ситуации с поддержкой автомобилей Chery после ухода бренда из России в представительстве «Чери Автомобили Рус». На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. В пресс-службе завода «АГР», которые по контракту собирает автомобили марки Tenet (маскировочный бренд концерна Chery), сообщили, что не в праве давать комментарии от лица других автокомпаний.
По словам Сергея Целикова, резкое сокращение объемов импорта Chery было отмечено еще в 2025 году, и только к началу 2026-го импорт практически сошел на нет: в январе и феврале в нашу страну был ввезен всего 41 автомобиль под этим брендом.
«За первые два месяца 2026 года в Россию ввезли лишь 41 новый автомобиль марки Chery. Это в 100 раз (-99%) меньше, чем в январе-феврале прошлого года (4,2 тыс шт). Практически все автомобили в этом году были ввезены физическими лицами», — написал Целиков в своем Telegram-канале.
По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, в случае с Chery и автомобилями других китайских брендов снижение остаточной стоимости машин будет зависеть от того, сколько времени на эти автомобили будут выпускаться запчасти.
«Мы не знаем, сколько лет китайцы будут осуществлять поддержку запчастями. Если вдруг через 5 лет, к примеру, в Китае перестанут выпускать запчасти на эти автомобили, их ценность снизится. Если с немецким автопромом можно быть уверенным, что срок производства запчастей для выпущенных машин будет продолжаться долгие годы, то с китайским — большой вопрос», — рассуждает Шапарин в беседе с журналом Motor.
Шапарин не исключает, что запасные части для российских Chery будут выпускаться ограниченное время, а цена китайских автомобилей упадет быстрее, чем у машин других брендов.
«В Китае происходит быстрая трансформация автопрома, и можно сказать, что бензиновые автомобили для китайского автопрома — вчерашний день. И китайские производители будут более заинтересованы в наполнении домашнего рынка, нежели экспортного», — подчеркнул Шапарин.
Представители крупных дилерских холдингов уверяют: пока что сворачивание деятельности бренда Chery в России не добавит проблем. Впрочем, о гарантиях на перспективу 3−5 лет речь не идет.
«Что касается моделей, которые не будут локализованы, клиенты не несут рисков по обслуживанию. Импортер обеспечивает поддержку проданных автомобилей и содержит необходимые запасы оригинальных запасных частей на своем складе в России», – отмечает в беседе с журналом Motor директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.
По его словам, бренд Chery до запуска локализованных автомобилей под маркой Tenet уже уверенно держался в числе наиболее продаваемых китайских автомобилей и за годы работы в России сумел завоевать доверие покупателей во всех сегментах, поэтому их ценовое позиционирование останется стабильным на вторичном рынке.
«Элементная база Tenet идентична Chery, что гарантирует доступный сервис без очередей и долгого ожидания деталей. Лояльность к бренду Chery высокая», — надеется Блинов.
Впрочем, опрошенные журналом Motor эксперты сходятся во мнении, что продать автомобили Chery через 5−6 лет после ухода бренда из РФ будет уже не так просто, как сейчас. Пока компания сохраняет маркетинговые вливания в рынок, она находится на слуху у потенциальных клиентов. Соответственно для покупателей Chery в 2030 году будет чем-то отдаленно знакомым, как, например, некогда популярная в России марка Lifan.