Похмелье в премиуме

Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми

Все мы надеемся, что новый год будет лучше предыдущего, что «прекрасное далеко не будет к нам жестоко». Но иногда, судя по концепт-карам, к дню грядущему стоит относиться с опаской — он может оказаться не столь прекрасным, как того хотелось бы. Следующие 10 концепт-каров были созданы автомобильными марками высшего эшелона, но это не мешает им быть поразительно некрасивыми. Если это будущее, то мы — пас. Предлагаем вам взглянуть на эти дизайнерские эксперименты и порадоваться, что серийные модели на них совсем не похожи.