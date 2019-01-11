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9:46

Похмелье в премиуме

Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми

Все мы надеемся, что новый год будет лучше предыдущего, что «прекрасное далеко не будет к нам жестоко». Но иногда, судя по концепт-карам, к дню грядущему стоит относиться с опаской — он может оказаться не столь прекрасным, как того хотелось бы. Следующие 10 концепт-каров были созданы автомобильными марками высшего эшелона, но это не мешает им быть поразительно некрасивыми. Если это будущее, то мы — пас. Предлагаем вам взглянуть на эти дизайнерские эксперименты и порадоваться, что серийные модели на них совсем не похожи.

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