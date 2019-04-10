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9:55

Mitsubishi Pajero: покоритель песков

Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история

«Мотор» продолжает рассказывать о самых выдающихся внедорожниках в истории. В прошлый раз мы рассмотрели истоки культового Toyota Land Cruiser, сегодня же рассказ затронет Mitsubishi Pajero – автомобиль, который до сих пор остается самой титулованной легковушкой ралли-рейда «Париж-Дакар». Пару слов о «Паджеро» было сказано в рамках истории полноприводных моделей «трех бриллиантов», но в этот раз постараемся не упустить ни одной важной детали. Ведь этот автомобиль однозначно заслуживает уважения.

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