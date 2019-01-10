Первый полный привод Японии

Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет

Компания Mitsubishi — тот самый тихий омут, в котором затаился кое-кто с рогами. Возможно, уже навсегда. Мы решили напомнить, что за консервативными кроссоверами и внедорожниками, которые Mitsubishi выпускает сегодня, стоят победители Чемпионата мира по ралли и марафона «Париж-Дакар», а также революционные технологии. Во всяком случае, для свой эпохи. Это рассказ об истории полного привода компании Mitsubishi — самого великовозрастного из всех, что были созданы в Японии. Осторожно, внутри дневная доза автоспортивной ностальгии.