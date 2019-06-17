Забытые концепты: Pontiac Pursuit

Сейчас управление drive-by-wire постепенно становится нормой, о чем говорят модели Infiniti (правда, у японских машин есть страхующая механическая система на случай, если электроника выйдет из строя). Мультифункциональные рули тоже уже никого не удивляют. В случае с Pursuit вырисовываются параллели с Ferrari, у которых на руль внесены чуть ли не все кнопки управления системами автомобиля, однако у Pontiac все выполнено более брутально и в стиле восьмидесятых. На этом руле есть мультифункциональные джойстики, клавиши-качельки — в Pontiac работал предсказатель, не иначе.