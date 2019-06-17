Забытые концепты: Pontiac Pursuit

Топливные кризисы, нестабильность экономики, бурно развивающаяся кибернетика — все эти факторы начали настолько влиять на автомобили еще в 80-е годы, что стало очевидно — машины будущего будут совершенно не похожи на те, что существовали раньше. Причем серьезность ситуации осознавали даже в General Motors, где монументальные автомобили, вышедшие словно из-под топора (в лучшем случае — резца скульптора), были главным достоянием, оплотом стабильности.
В середине восьмидесятых дизайн-студия Pontiac решила создать свое видение автомобиля будущего — разумеется, без какой-либо мысли запустить его в серийное производство. Кто бы мог подумать, что этот автомобиль, которому уже больше 30 лет, так точно представит реалии XXI века, хоть и с поправкой на технологии того времени.
Премьера машины состоялась в конце 1987 года, имя ей дали соответствующее — Pursuit, «преследование». Автомобиль явно старался преследовать неуловимое будущее, и у него это неплохо получалось. Забегая вперед отметим, что модель с именем Pursuit в модельном ряду Pontiac появилась в начале двухтысячных, но она не представляла собой ничего интересного — это был перелицованный Chevrolet Cobalt в американской спецификации (на фото).
То ли дело концепт 1987 года. Взять хотя бы дизайн — он полностью подчинен аэродинамике, как у большинства современных электрокаров и гибридов. Более того, именно силуэт Pursuit лег в основу первого серийного электрокара General Motors, GM EV1. Однако на одном только футуристичном биодизайне изюминки концепта не заканчивались.
Главной особенностью автомобиля была система управления, не предусматривающая механической связи между рулем и колесами. В случае с Pursuit руль служил лишь актуатором для электронно-механических систем на передней и задней осях, запитанных от отдельных аккумуляторных батарей. Иными словами, Pursuit был оснащен полноценной системой рулевого управления drive-by-wire, причем она была полностью функциональной.
Как отмечали журналисты, процесс управления Pursuit не был похож ни на что ранее испытанное – мало того, что на руле не было абсолютно никакой обратной связи, так еще и отклик на поворот был излишне резким. И это не удивительно – от упора до упора руль Pursuit совершал… пол-оборота. Как на бюджетных рулях для компьютера!
Сейчас управление drive-by-wire постепенно становится нормой, о чем говорят модели Infiniti (правда, у японских машин есть страхующая механическая система на случай, если электроника выйдет из строя). Мультифункциональные рули тоже уже никого не удивляют. В случае с Pursuit вырисовываются параллели с Ferrari, у которых на руль внесены чуть ли не все кнопки управления системами автомобиля, однако у Pontiac все выполнено более брутально и в стиле восьмидесятых. На этом руле есть мультифункциональные джойстики, клавиши-качельки — в Pontiac работал предсказатель, не иначе.
Возможно, он подсказал и идею полностью цифровой панели приборов. Да, в восьмидесятые у многих автопроизводителей были электронные приборки, но у концепта Pursuit она имела несколько экранов, а это уже привет Audi и всем последователям «виртуальных кокпитов». Гулять по меню приборки можно было благодаря джойстикам на руле — точь-в-точь как сейчас.
Естественно, у купе были кондиционер, телевизоры для задних пассажиров (машина четырехместная), а также встроенное детское кресло в задних «ковшах», как на современных моделях Volvo. Единственное, что в Pursuit не соответствует нашим реалиям — механическая коробка передач. Она даже на спортивных купе ныне встречается все реже.
Мотор у купе тоже был вполне современный — двухлитровая «четверка» с турбонаддувом мощностью 200 лошадиных сил. Иными словами, все козыри были на руках у Pontiac. Почему же начиная с 90-х годов линейка компании стала унылой чуть менее, чем полностью? Ответ на этот вопрос мы уже никогда не узнаем. Скорее всего, в General Motors были настолько уверены в правоте курса неспешных перемен, что просто не позволили Pontiac проводить смелые эксперименты и внедрять новые технологии. Как видим, иногда лучше рискнуть…