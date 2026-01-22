50 лет Mercedes-Benz W123: инженерная икона, определившая эпоху

Полвека назад, в январе 1976 года, Mercedes-Benz представил модель, которая не просто стала коммерчески успешной, а предопределила стандарты бизнес-класса и задала направление немецкой марке на десятилетия вперед.

В январе 1976-го в шоу-румах Mercedes-Benz появился автомобиль, который мгновенно поставил конкурентов в положение догоняющих. Седан W123, предшественник нынешнего E-класса, был раскуплен еще до официального старта продаж — дилеры распродали партию машин первого года выпуска по предзаказам. Такой ажиотаж вокруг модели бизнес-класса в середине 1970-х был явлением исключительным.

При этом машина родилась в непростое время: после нефтяного кризиса 1973 года и волны ужесточения требований к безопасности в США и Европе. Ответ Mercedes-Benz на эти тренды был очень продуманным. Дизайн кузова, за который отвечал итальянец Бруно Сакко — один из величайших автомобильных стилистов, начинавший карьеру в ателье Pininfarina и компании Ghia, — намеренно наследовал черты флагманского S-класса W116.