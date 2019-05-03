Дань классике

Toyota FXS — японская баркетта, у которой не было шансов увидеть дороги

Рассказывая о забытых концепт-карах, мы часто обращаем внимание на модели, которые были либо в шаге от серийного производства (но что-то пошло не так), либо предлагали какие-то революционные технологии. За рамками этого формата остается множество интересных машин, которые не несли в себе ничего, кроме идеи «а еще мы можем так». Одна из таких моделей — Toyota FXS, которая никогда не планировалась для серийного производства, но на которую было просто приятно посмотреть. Хотя поставить ее на конвейер, теоретически, было не так уж сложно.