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10:01

R8. Начало

Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором

Наследие Auto Union, с его громкими победами и рекордами скорости, долгое время не давало покоя Audi. Ведь царство лаконичных седанов и универсалов разбавляли лишь раллийные монстры Группы Б. Да и то недолго. В конце 1980-х немецкая фирма всерьез решила, что пора возрождать былую славу, и представила несколько среднемоторных автомобилей разных весовых категорий. Про один из них, концепт Quattro Spyder, мы уже рассказывали — это был такой себе Porsche Cayman той эпохи. Теперь пришла очередь поведать о настоящем флагмане…

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