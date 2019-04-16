R8. Начало

Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором

Наследие Auto Union, с его громкими победами и рекордами скорости, долгое время не давало покоя Audi. Ведь царство лаконичных седанов и универсалов разбавляли лишь раллийные монстры Группы Б. Да и то недолго. В конце 1980-х немецкая фирма всерьез решила, что пора возрождать былую славу, и представила несколько среднемоторных автомобилей разных весовых категорий. Про один из них, концепт Quattro Spyder, мы уже рассказывали — это был такой себе Porsche Cayman той эпохи. Теперь пришла очередь поведать о настоящем флагмане…