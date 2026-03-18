Революционная идея

Патент на «принцип действия и исполнение силовой машины внутреннего сгорания» немецкий изобретатель получил в императорском патентном бюро в Берлине 23 февраля 1893 года. Заявка на это изобретение была подана годом ранее — 28 февраля 1892-го.

Идея Рудольфа Дизеля была революционной: вместо того чтобы поджигать в цилиндре топливовоздушную смесь, как в бензиновых моторах, он предложил сначала сильно сжимать чистый воздух, а затем впрыскивать в него топливо. Воздух при сжатии в двигателе Дизеля разогревался до 600−650 °C, и этого было достаточно для самовоспламенения.

Только физика и никаких лишних деталей: двигатель конструкции Дизеля не нуждается ни в карбюраторе, ни в системе зажигания, но сам по себе должен быть прочнее бензинового из-за более высокого давления в цилиндрах.

Мечта построить двигатель с максимальным КПД возникла у Дизеля еще во время учебы в Мюнхене под влиянием лекций профессора Карла фон Линде. В патентной заявке Дизель предлагал использовать в качестве топлива угольную пыль, но быстро понял, что с жидким топливом работать проще. В результате первые образцы работали на керосине.

Работа над созданием функционального мотора новой конструкции началась в том же 1893 году на машиностроительном заводе в Аугсбурге (нынешний MAN) при поддержке промышленников Фридриха Круппа и братьев Зульцер.

Успешная разработка

Первый действующий дизель, построенный в Аугсбурге, успешно заработал в 1897 году. Он развивал 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту. Его КПД составлял 26,2% — против 12% у паровых машин и 20% у бензиновых двигателей, работающих по циклу Отто.