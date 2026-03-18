Разведки или нефтемагнаты: кто виноват в загадочном исчезновении Рудольфа Дизеля
Парижское детство и немецкое образование
Рудольф Дизель появился на свет в Париже в семье немецких эмигрантов. Его отец был переплетчиком и кожевником. В 1870 году, на фоне франко-прусской войны, они были вынуждены покинуть Францию и перебраться в Лондон. Вскоре родители отправили 12-летнего Рудольфа в Аугсбург к родственникам, чтобы он получил настоящее немецкое образование и в совершенстве овладел языком.
Он был безусловно талантлив и блестяще учился — сначала в школе в Аугсбурге, а затем в Мюнхенском политехническом университете. В 1880 году Дизель окончил его с наилучшим результатом за всю историю учебного заведения.
Революционная идея
Патент на «принцип действия и исполнение силовой машины внутреннего сгорания» немецкий изобретатель получил в императорском патентном бюро в Берлине 23 февраля 1893 года. Заявка на это изобретение была подана годом ранее — 28 февраля 1892-го.
Идея Рудольфа Дизеля была революционной: вместо того чтобы поджигать в цилиндре топливовоздушную смесь, как в бензиновых моторах, он предложил сначала сильно сжимать чистый воздух, а затем впрыскивать в него топливо. Воздух при сжатии в двигателе Дизеля разогревался до 600−650 °C, и этого было достаточно для самовоспламенения.
Только физика и никаких лишних деталей: двигатель конструкции Дизеля не нуждается ни в карбюраторе, ни в системе зажигания, но сам по себе должен быть прочнее бензинового из-за более высокого давления в цилиндрах.
Мечта построить двигатель с максимальным КПД возникла у Дизеля еще во время учебы в Мюнхене под влиянием лекций профессора Карла фон Линде. В патентной заявке Дизель предлагал использовать в качестве топлива угольную пыль, но быстро понял, что с жидким топливом работать проще. В результате первые образцы работали на керосине.
Работа над созданием функционального мотора новой конструкции началась в том же 1893 году на машиностроительном заводе в Аугсбурге (нынешний MAN) при поддержке промышленников Фридриха Круппа и братьев Зульцер.
Успешная разработка
Первый действующий дизель, построенный в Аугсбурге, успешно заработал в 1897 году. Он развивал 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту. Его КПД составлял 26,2% — против 12% у паровых машин и 20% у бензиновых двигателей, работающих по циклу Отто.
Стационарный агрегат Motor 250/400 весил 5 тонн, цифры в индексе обозначали диаметр цилиндра и ход поршня. Рабочий объем составлял 20 литров, и до создания компактных дизелей, пригодных для установки на автомобили, было еще далеко. Но до того, как навсегда изменить мир, изобретение Дизеля прошло долгий путь. А испытания первого прототипа в 1893 году и вовсе закончились взрывом: не выдержал манометр, поскольку давление в цилиндре достигло 80 атмосфер, значительно превысив расчетные показатели.
Рудольф Дизель не считал, что его двигатель будет навсегда привязан к нефти. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году он демонстрировал мотор, работающий на арахисовом масле. Изобретатель был убежден, что будущее за растительным топливом, и предсказывал, что однажды оно станет таким же важным, как нефть.
Прижился в России
Первыми покупателями двигателей Дизеля стали промышленники и судовладельцы. Спустя год после успешных испытаний Эммануил Нобель (племянник Альфреда Нобеля) купил лицензию на производство, и дизели начали выпускать в России. С 1899 года механический завод «Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге развернул массовое производство. С керосина эти двигатели перевели на сырую нефть — такая модификация стала известна как «русский дизель».
Первое в мире речное судно с дизельным двигателем было спущено на воду в 1903 году, в 1908-м моторы этого типа начали внедрять на подводных лодках, а к 1913 году в мире насчитывалось 80 теплоходов, и 70 из них принадлежали российским владельцам.
Создание коммерчески успешного двигателя сделало Рудольфа Дизеля богатым и известным, но изобретатель оказался плохим бизнесменом. Его инвестиции не окупались. Кроме того, благосостояние инженера подкосили патентные тяжбы и необходимость выплачивать отступные трем немецким инженерам, обвинившим Дизеля в плагиате. Свою негативную роль сыграл и финансовый кризис 1913 года.
Долгий путь в автопром
Несмотря на то, что разработкой компактного двигателя, пригодного для установки на грузовик, экспериментировал еще сам Рудольф Дизель, первые десятилетия эти моторы использовались преимущественно как стационарные установки, а также на кораблях и локомотивах. Для автомобилей они были слишком тяжелыми и тихоходными. Ситуация начала меняться в 1920-х годах, когда инженеры Bosch создали компактный топливный насос высокого давления.
На Берлинском автосалоне 1924 года публике представили первый дизельный грузовик с прямым впрыском топлива — им стал MAN-Saurer с четырехцилиндровым мотором мощностью 40 л.с. Почти одновременно аналогичную разработку представила и компания Benz. Экономичность оказалась ошеломляющей: дизельный грузовик потреблял на 86% меньше топлива, чем бензиновый аналог.
Легендарные модели и рекорды
До легковых автомобилей очередь дошла лишь в 1930-х. Еще при Андре Ситроене в 1933 году дизельный двигатель в порядке эксперимента примерили на легковой Citroen Rosalie, но в серию эта версия не пошла. Первой серийной легковой машиной с дизелем под капотом стал Mercedes-Benz 260 D, сошедший с конвейера 15 февраля 1936 года. Четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 литра развивал скромные 45 л.с., но главным его козырем была экономичность. Правда, современники считали эти машины шумными и медленными.
Второе рождение легкового дизеля случилось в 1970-е. Настоящий ажиотаж вызвал Volkswagen Golf Diesel 1975 года — первый компактный и высокооборотистый автомобиль на тяжелом топливе.
Новая эра для дизеля ознаменовалась и новыми рекордами: в 1972 году построенный в единственном экземпляре прототип Opel GT с дизелем установил более 20 международных рекордов скорости, а спустя 6 лет специально подготовленный дизельный Mercedes-Benz разогнался до 338 км/ч.
Но настоящую революцию в дизелестроении произвела система впрыска Common Rail, появившаяся в 1990-х. Электроника и пьезофорсунки превратили дизель в тихий, мощный и экологичный мотор, достойный даже представительских седанов. К 2006 году более половины новых автомобилей в Европе продавались с дизелями. Такие моторы даже пытались ставить на спорткары: в частности, концепт Audi R8 V12 TDI 2008 года с 500-сильным турбодизелем, выдающим 1000 Н·м крутящего момента, разгонялся до «сотни» за 4,2 секунды, но так и не стал серийным.
Загадочное исчезновение изобретателя
Сам же Рудольф Дизель пропал без вести 29 сентября 1913 года — в момент, когда на пароходе «Дрезден» направлялся из Антверпена в Лондон. Накануне исчезновения он ужинал с двумя инженерами. Изобретатель был в отличном настроении, рассказывал о модификациях двигателя и перспективах сотрудничества с британцами. Около 22:00 он отправился в каюту, по дороге остановил стюарда и попросил разбудить его ровно в 06:15. Живым его больше никто не видел.
Утром каюта оказалась пуста, постель не смята, хотя пижама была аккуратно разложена, а часы оставлены на видном месте. Пальто и шляпу Дизеля позже нашли сложенными под леерным ограждением на палубе. Через десять дней команда голландского судна Coertsen обнаружила в море тело мужчины в состоянии сильного разложения. Моряки не стали поднимать его на борт, а лишь сняли с погибшего личные вещи: бумажник, пенал для таблеток, очки и нож. 13 октября сын Дизеля опознал по ним отца.
Относительно исчезновения Дизеля существует множество версий: от самостоятельного ухода (он был практически банкротом и оставил жене сумку с деньгами и долговыми расписками) до нападения — либо немецкими спецслужбами, не желавшими, чтобы патенты ушли к британцам, либо нефтяными магнатами, которым был невыгоден двигатель, способный работать на растительном масле. Истина до сих пор не установлена.