Renault, Haval или Volkswagen: семь подержанных кроссоверов, которые реально найти за полтора миллиона
Renault Duster
По данным крупных классифайдов, за 1,5 млн рублей сейчас предлагают Renault Duster второго поколения локальной сборки (выпуск свернули в 2022 году). Пробег у таких экземпляров обычно составляет 80−100 тыс. км. Впрочем, встречаются и машины первого поколения даже с меньшими цифрами на одометре — около 60−70 тыс. км. Бюджет позволяет рассчитывать на полноприводную версию. Под капотом — атмосферник объёмом 2.0 (143 л.с.), который сочетается либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с классическим автоматом. Попадаются и модификации с бензиновым мотором 1.6.
Из нюансов: перед покупкой Duster стоит проверить стойки стабилизатора и сайлентблоки. Они сдаются уже к 50−70 тыс. км. Кузов формально оцинкован, но сколы до металла на порогах и арках быстро «зацветают». А салонный пластик со временем начинает активно скрипеть — к этому надо быть морально готовым.
Hyundai Creta
За те же деньги можно подобрать Hyundai Creta 2018−2019 годов со средним пробегом 90−110 тыс. км. «Кореец» упорно держит цену, поэтому заметно более дешёвые варианты обычно требуют вложений. Логика бюджета подсказывает выбор самого ходового мотора — 1.6 л (123 л.с.). В бюджет 1,5 млн рублей укладываются машины 2017−2018 годов с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Если очень хочется полный привод, будьте готовы к пробегу за 100 тыс. км.
Двигатель печально известен проблемой с катализатором: после 100 тыс. км керамическая пыль от него может попасть в цилиндры, вызывая задиры. Раздаточная коробка в полноприводных версиях любит регулярное обслуживание — раз в 2−3 года. А дверь багажника — традиционное слабое место по коррозии.
Geely Coolray
Geely Coolray первого поколения на «вторичке» стоит около 1,5 млн рублей. Обычно это 4−5-летние автомобили с пробегом 50−70 тыс. км. Их главный козырь — 1.5-литровый трёхцилиндровый турбомотор на 150 л.с., созданный при участии Volvo. В паре с ним работает 7-ступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний.
Динамика у модели отличная, но важно понимать риски. С возрастом двигатель может начать вибрировать сильнее — возможно, потребуется замена его опор. «Робот» капризничает из-за перегрева и плохого масла. При тест-драйве обязательно обратите внимание, как автомобиль стартует с места: рывки при переключениях указывают на износ фрикционов. Нередки и электронные сбои вроде зависания парктроников и мультимедиа.
Haval F7
Haval F7 тульской сборки ранних годов (2019−2020) с пробегом 90−110 тыс. км вписывается в 1,5 млн рублей: это будут переднеприводные версии с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом». Для покупки подержанного кроссовера с полным приводом и двигателем 2.0 придется увеличить бюджет.
Неудобства может доставить роботизированная трансмиссия: на пробегах от 80 тыс. км, если автомобиль эксплуатировался неаккуратно, она начинает дергаться. К покупке такого F7 стоит подходить с холодной головой и обязательной диагностикой коробки.
Nissan Qashqai
За 1,5 млн рублей можно присмотреть Nissan Qashqai второго поколения 2016−2018 годов с пробегом 120−150 тыс. км. Более свежие машины, младше 2019 года, за эти деньги уже редкость. В бюджет укладываются в основном переднеприводные автомобили с турбомотором 1.2. Двухлитровая версия (144 л.с.), скорее всего, будет иметь пробег далеко за 150 тыс. км.
Типичные неисправности известны и хорошо изучены. Мотор 1.2 склонен к масляному аппетиту. Вариатор Jatco не любит пробуксовки и перегрева, а также требует замены масла строго по регламенту. Даже на двигателе 2.0 есть конструктивный недостаток — тонкие стенки свечных колодцев. Чрезмерное усилие при закручивании свечи — и головка блока цилиндров может треснуть.
Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro — свежий игрок на «вторичке». За 1,5 млн рублей здесь можно взять вполне «свежий» автомобиль 2022−2023 годов с пробегом 20−40 тыс. км. Под капотом почти всегда 1,5-литровый «атмосферник» на 113 л.с., работающий с «механикой» или вариатором, привод — передний. За эти деньги продавцы предлагают машины в максимальных комплектациях.
Но не всё так гладко. Вариатор плохо переносит агрессивную езду и быстро перегревается. Лакокрасочное покрытие нежное: сколы появляются быстро, а на порогах и арках со временем может проступить коррозия.
Volkswagen Tiguan
Самый амбициозный вариант в этом бюджете — Volkswagen Tiguan. За 1,5 млн рублей реально купить рестайлинговый Tiguan первого поколения 2014−2015 годов. Машины второго поколения (2017−2018) тоже попадаются, но с огромным пробегом — от 160 до 180 тыс. км. Наиболее разумный выбор — кроссовер первого поколения со 100−120 тыс. км на одометре. Под капотом моторы TSI: базовый 1.4 (122 л.с.), либо версии 1.8 и 2.0 TSI в паре с «автоматом».
Здесь нужна трезвая оценка своих финансов: обслуживание Volkswagen дороже многих машин масс-маркета. Моторы 1.8 TSI до 2013 года страдали растяжением цепи ГРМ. После рестайлинга стало лучше, но требования к качеству масла остались высокими. На машинах с 1.4 TSI применялся «сухой» робот DSG DQ200, ресурс сцепления у которого ограничен. Также типичны проблемы с ABS, закисание задних суппортов и вечные течи антифриза через помпу и термостат.