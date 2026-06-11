Renault, Haval или Volkswagen: семь подержанных кроссоверов, которые реально найти за полтора миллиона

Из нюансов: перед покупкой Duster стоит проверить стойки стабилизатора и сайлентблоки. Они сдаются уже к 50−70 тыс. км. Кузов формально оцинкован, но сколы до металла на порогах и арках быстро «зацветают». А салонный пластик со временем начинает активно скрипеть — к этому надо быть морально готовым.

Hyundai Creta

За те же деньги можно подобрать Hyundai Creta 2018−2019 годов со средним пробегом 90−110 тыс. км. «Кореец» упорно держит цену, поэтому заметно более дешёвые варианты обычно требуют вложений. Логика бюджета подсказывает выбор самого ходового мотора — 1.6 л (123 л.с.). В бюджет 1,5 млн рублей укладываются машины 2017−2018 годов с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Если очень хочется полный привод, будьте готовы к пробегу за 100 тыс. км.