Реанимация: восстановленные автомобили

Машины, которые вернулись из небытия

Как и всё в этом мире, век любого автомобиля рано или поздно заканчивается. Однако некоторым экземплярам, особенно очень редким, везёт больше остальных. Даже если когда-то эти машины были забыты на долгое время, они всё-таки имеют шанс возродиться из пепла. Коллекционеры, ателье и сами автопроизводители нередко возвращают к жизни яркие модели из прошлого. В нашей подборке — немецкий спорткар с огромным мотором, скромный хэтчбек из Японии, один из двух французских раритетов с особым кузовом и сразу несколько гоночных болидов разных лет, в том числе без двигателей.