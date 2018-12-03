Tesla по-русски

Тем временем в 1896-м инженер Евгений Яковлев и предприниматель Петр Фрезе представили на Нижегородской промышленной выставке автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, что вызвало неоднозначную реакцию и могло похоронить идею российского самодвижущегося экипажа как таковую.

Рев мотора не на шутку пугал лошадей: однажды в Москве кони, встретившие на своем пути автомобиль, сорвали с рельс конку из ворот Шереметьевской больницы, ринулись прямо в торговые ряды у Сухаревой башни и снесли городской туалет.