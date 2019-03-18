Безопасный и неуправляемый

В Америке за эти изменения отвечала Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA). C 1977 по 1981 год, при президенте Картере, организацию возглавляла адвокат и общественный активист Джоан Клейбрук — ставленница политика Ральфа Нейдера. Того самого Нейдера, который прославился книгой «Опасен на любой скорости» про Chevrolet Corvair. Клейбрук взялась за амбициозную задачу: снизить количество травм и смертей среди мотоциклистов.

Ради этой благой цели Клейбрук хотела создать ни много ни мало, «безопасный мотоцикл». По её задумке, управляемым нужно было сделать заднее колесо, а водителя усадить в кресло с ремнями и окружить каркасом безопасности.

По её проекту такой байк был разработан: задачу выполнила одна из инжиниринговых фирм. Водителя усадили очень низко, прямо за двигателем. Причем одноцилиндровый двухтактник приводил переднее колесо! В общем, вернее было бы назвать это «мотоцикл-задом-наперёд».