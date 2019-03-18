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10:09

Безопасный и неуправляемый

Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат, никогда не ездившая на байке

В семидесятые годы автомобили совершили настоящий скачок по безопасности. Это стало возможным благодаря изменениям в законах, основанных на серьезных научных исследованиях. Машины стали получать энергопоглощающие бамперы, травмобезопасные панели приборов, телескопические рулевые колонки, подголовники, трехточечные ремни безопасности.

В Америке за эти изменения отвечала Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA). C 1977 по 1981 год, при президенте Картере, организацию возглавляла адвокат и общественный активист Джоан Клейбрук — ставленница политика Ральфа Нейдера. Того самого Нейдера, который прославился книгой «Опасен на любой скорости» про Chevrolet Corvair. Клейбрук взялась за амбициозную задачу: снизить количество травм и смертей среди мотоциклистов.

Ради этой благой цели Клейбрук хотела создать ни много ни мало, «безопасный мотоцикл». По её задумке, управляемым нужно было сделать заднее колесо, а водителя усадить в кресло с ремнями и окружить каркасом безопасности.

По её проекту такой байк был разработан: задачу выполнила одна из инжиниринговых фирм. Водителя усадили очень низко, прямо за двигателем. Причем одноцилиндровый двухтактник приводил переднее колесо! В общем, вернее было бы назвать это «мотоцикл-задом-наперёд».

Он или пьян, или ученый, работающий на NHTSA — едкая карикатура о «безопасном мотоцикле»

Любому, кто ездил на велосипеде, понятна неустойчивость такой конструкции. Тем не менее, опытный экземпляр «безопасного мотоцикла» был построен — на проект ушло целых 120 000 долларов (в сегодняшних деньгах это почти полмиллиона).

Бесперспективность «безопасного мотоцикла» стала очевидна на первых же тестах. Даже самые опытные мотоциклисты не могли проехать больше 15 метров. К счастью, на байке были установлены боковые упорные ролики, так что никто из тестеров не пострадал.

Вот так американские байкеры не пересели на «безопасный мотоцикл». От него осталась только одна фотография, да дюжина язвительных публикаций в прессе. Впрочем, совсем уж бесполезной работу Джоан Клейбрук назвать нельзя: например, она успешно лоббировала введение обязательного ношения шлемов, которому обязаны жизнью множество американских байкеров. Так что убыток от ее работы можно ценить «всего» в полмиллиона долларов.

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