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8:00

Самолет для дорог

EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил

Сейчас о компании Saab тяжело вспоминать без слез: китайцы издеваются над старым 9-3 в попытках сделать его современным и полностью электрическим, а бывший завод компании готовится к выпуску безликих субкомпактных электрокаров для города. Лучше заглянем в славное прошлое, в середину 1980-х — в эпоху, когда у Saab были отличные продажи, передовые технологии… и во времена, когда у шведской компании наклевывался новый чистопородный спорткар. Но эксперимент — а речь идет о концепте EV-1, Experimental Vehicle 1, — был признан неудачным. Точнее — неуместным.

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