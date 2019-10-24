Как делают масштабные модельки настоящих машин

Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка

Кто из нас в детстве не разбирал игрушечную машинку, познавая мир? Конструкция моделек без пульта управления кажется бесхитростной, но каждая лицензионная копия настоящего автомобиля проходит длинный производственный цикл. Секреты создания своих масштабных моделей раскрыла компания Skoda. Выпуск игрушек в чём-то схож с процессом создания полноразмерных транспортных средств: сначала компьютерное моделирование, затем формовка, покраска и обработка необходимых деталей, сборка. В отличие от настоящего конвейера с максимальной автоматизацией производства, процесс выпуска игрушечных машинок немыслим без ручной сборки. Поэтому фирменные масштабные модели стоят дорого и ценятся коллекционерами.