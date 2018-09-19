Десять секретов «Форсажа»

Что особенно здорово, Деннис Маккарти не делает большого секрета из ухищрений, на которые идут киношники ради эффектной сцены. «Мотор» собрал для вас самые интересные секреты «Форсажа».

1) Как отбирают машины для съемок?

Машины даже для основных героев фильма в сценарии не прописывают: это Деннис Маккарти должен придумать, какая машина будет лучше подходить по характеру тому или иному герою. Прочитав сценарий, Деннис готовит для студии предложения по конкретным моделям, их внешнему виду и переделкам. Зачастую его вдохновляет конкретный кастом-проект, как было с Chevrolet Camaro защитного цвета, снимавшимся в «Форсаж 4» — его полностью срисовали с 1500-сильного турбированного Camaro RS-Z28 F-Bomb, построенного главным редактором журнала Hot Rod Дэвидом Фрайбургером. Деннис советуется с каскадерами и прикидывает, сколько машин-дублеров предстоит построить.