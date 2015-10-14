Среди Руководитель Lada Sport Rosneft – о гонках и российском суперкаре
дубов
Говорят, что Россия – единственная страна, которую интересует грузовой зачет «Дакара». Потому что если в нем не побеждает «КАМАЗ», то в пустыне идет снег, а на кустах начинают зреть персики. Но теперь, кажется, появилась еще одна серия, за которой нужно следить из России. Потому что заводская команда «Лады» в WTCC все чаще и громче заявляет о себе. Мы поговорили с руководителем коллектива Виктором Шаповаловым и узнали, почему в России нет профессиональных пилотов и куда движется Lada Sport.
Виктор Шаповалов родился в 1965 году. Гоночную карьеру начал в качестве пилота. Впервые выступил в национальном первенстве в 33 года. В 2007-м дебютировал в WTCC в качестве пилота и руководителя команды Russian Bears. Виктор является руководителем компании Lada Sport, создающей «заряженные» «Лады».
«Я всегда занимался спортом. Любым — футболом, хоккеем, но именно в гонках я с детства. С 13 лет я профессионально занимался велоспортом на треке. Поэтому гонки у меня в крови».
«Мне всегда нравилось смотреть на гоночные автомобили, но попробовать свои силы получилось лишь в конце 1990-х. В 1997 году мы познакомились с гонщиком Евгением Молчановым. Он предложил: «Давайте сделаем какие-нибудь автомобили и попробуем выступить». В 97-м мы сделали машину, а в 98-м я дебютировал в чемпионате России. На втором этапе в карьере квалифицировался вторым. С этого все и началось в автоспорте».
«В России нет сильного гоночного чемпионата. У нас любительские гонки и нет серьезного первенства, где могли бы участвовать профессиональные спортсмены. Именно спортсмены, а не автогонщики. Спортсмен – это другая философия. Такие люди хотят сделать себя лучше, пытаются что-то выиграть. Это, а не только деньги, их главная мотивация. Любой гонщик должен обладать качествами профессионального спортсмена. Биатлониста, лыжника, велосипедиста или бегуна. Личные качества должны быть точно такими же».
Главный отечественный кузовной чемпионат — это РСКГ, Российская серия кольцевых гонок. В нем четыре класса: «Туринг», «Туринг-лайт», «Супер-продакшн» и «Национальный». В 2015 году сезон РСКГ состоял из семи этапов. Действующий чемпион в старшем классе «Туринг» — Алексей Дудукало.
Российская команда появилась в WTCC в 2007 году. Коллектив Russian Bears провел всего два этапа, выступая на «тройке» BMW. В 2008-м «Русские медведи» пришли в мировой туринг с «вазовской» «десяткой». В 2009-м коллектив переродился в заводскую команду «Лады». Команда заявилась в серию с «Приорой». После этого «Лады» в WTCC не было до 2012-го, когда коллектив провел два этапа на «Гранте», которую пилотировал Джеймс Томпсон. В 2013-м коллектив вернулся в туринг на постоянной основе, а в 2015-м перешел с «Гранты» на «Весту». С 2007 года за Russian Bears и Lada в WTCC выступали 11 пилотов, из которых шестеро были россиянами.
«Мне очень нравится фраза, которую сказала тренер по художественной гимнастике Ирина Винер: «Дуб не растет в пустыне, дуб растет среди дубов». Представьте, что вы пришли в теннисную школу. Вам же не скажут: «Вот мяч, вот сетка, лупи!». Вы начнете изучать технику, как держать ракетку, как ставить ногу, как отбивать мяч. С автоспортом все то же самое. Нужна школа, которой не хватает российским пилотам – они все самоучки. Гоночная техника требует хотя бы каких-то базовых знаний. С чем-то, конечно, можно разобраться в процессе, но на это уходит дополнительное время».
С 2013 года в WTCC у Шаповалова выступали два российских пилота: Алексей Дудукало и Михаил Козловский. Первый не провел за «Ладу» ни одной гонки и был уволен после того, как в квалификации выбил напарника, а второй продержался в Lada Sport полтора сезона, но высоких результатов так и не показал.
«Мне сложно сказать, что случилось с Михаилом Козловским и Алексеем Дудукало. Я не знаю, что они носили в себе, как относились к профессии и как развивались. Все ведь идет от самого человека. Если в целом посмотреть на ситуацию, то нам в принципе сложно подобрать российского спортсмена».
«Я не могу сказать, что пришел Роб Хафф, и команда прибавила. Более того, мы приглашали Роба потому что поняли, что могли бы взять пилота такого уровня. Я бы не рискнул пригласить к себе в коллектив чемпиона мира, если бы не знал, в каком направлении мы будем двигаться. Мы понимали, что можем создать конкурентоспособную машину, поэтому и позвали Роба. При этом сам Хафф, конечно, поднял команду на новый уровень».
«Пилот – большая часть команды и мотивация для нее. Одно дело, когда работаешь с гонщиком, который приносит деньги и не показывает результат, а другое дело, когда работаешь с чемпионом мира. Инженеры и механики сразу понимают, для чего они стараются. Очень важна конструкция команды, какой гонщик какое место в ней занимает. Если бы у нас, например, было три Роба Хаффа, то мы не стали бы сильнее, а может быть было бы даже хуже. Необходим баланс: молодой гонщик, гонщик с именем, чемпион мира. Поэтому сейчас я бы не поменял, например, Ника Катсбурга на именитого пилота, даже если у него российский паспорт».
За два года в Lada Роб Хафф сделал то, что до него не удавалось никому, да и вообще казалось невозможным: выиграл на «Гранте» две гонки и дважды поднимался на подиум на «Весте».
«Когда мы начинали программу в WTCC, многие писали, что все это выглядит странно, что мы занялись не своим делом. А мы улыбались. Сейчас отношение к нам поменялось, и это приятно. Но я не могу сказать, что мы испытываем какое-то давление со стороны болельщиков. Если на «АвтоВАЗе» нам поставят цель что-то выиграть, то для нас ничего не изменится. Мы и так хотим побеждать. Поэтому вся наша работа направлена на то, чтобы выигрывать. На «АвтоВАЗе» меняется менталитет топ-менеджмента и отношение руководителей к автогонкам. Раньше никто не считал, что автоспорт нужен и помогает, но сейчас все меняется».
Lada Granta Sport
«Lada Sport – молодая компания. Ей всего три года. Мы не можем конкурировать с Porsche или Mercedes-Benz, но это и не наша задача. Мы должны давать людям удовольствие от управления автомобилем за доступные деньги. У нас есть программа развития. Следующий этап – модель с турбомотором. Это будет Kalina NFR Turbo. Она уже готова. Есть еще несколько идей с новыми моделями «АвтоВАЗа».
«Теоретически, мы могли бы сделать суперкар, но это был бы не конкурент Ferrari, а что-то в духе автомобилей Lotus. Вообще, взяться можно за все, что угодно. Просто нужно правильно ставить себе цели и понимать, что должно получиться на выходе».
Бу Андерссон (слева) возглавил «АвтоВАЗ» в 2014 году. По словам Шаповалова, после смены руководства компании задачи заводской команды остались прежними, но отношение топ-менеджемента предприятия к автоспорту изменилось в лучшую сторону.
«В WTCC наша цель – выиграть титул. Я верю в то, что к концу года у нас будет вторая по скорости машина в чемпионате. И хорошо, что Роб тоже в это верит».