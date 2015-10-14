Руководитель Lada Sport Rosneft – о гонках и российском суперкаре

«Я всегда занимался спортом. Любым — футболом, хоккеем, но именно в гонках я с детства. С 13 лет я профессионально занимался велоспортом на треке. Поэтому гонки у меня в крови».

«Мне всегда нравилось смотреть на гоночные автомобили, но попробовать свои силы получилось лишь в конце 1990-х. В 1997 году мы познакомились с гонщиком Евгением Молчановым. Он предложил: «Давайте сделаем какие-нибудь автомобили и попробуем выступить». В 97-м мы сделали машину, а в 98-м я дебютировал в чемпионате России. На втором этапе в карьере квалифицировался вторым. С этого все и началось в автоспорте».

«В России нет сильного гоночного чемпионата. У нас любительские гонки и нет серьезного первенства, где могли бы участвовать профессиональные спортсмены. Именно спортсмены, а не автогонщики. Спортсмен – это другая философия. Такие люди хотят сделать себя лучше, пытаются что-то выиграть. Это, а не только деньги, их главная мотивация. Любой гонщик должен обладать качествами профессионального спортсмена. Биатлониста, лыжника, велосипедиста или бегуна. Личные качества должны быть точно такими же».