Сквозь Австралию за десять часов

Статья про эту авантюру вышла в 1983 году в австралийском журнале Wheels — и вся история показалась нам настолько красочной, что мы в «Моторе» решили поделиться ей с нашими читателями. Тогда, в 1951-м, история мелькнула в местных североавстралийских газетах — и даже дошла до головного офиса Ягуара в Великобритании. А в восьмидесятые журналистам удалось разыскать второго участника поездки — бывшего пилота ВВС Дика Рендла, воспоминания которого и легли в основу публикации.

Бывший летчик-истребитель в 1951-м торговал мотоциклами у Леса Тейлора — бизнесмена неясной биографии 35 лет от роду: тот успел дезертировать из армии, работал в такси, делал газогенераторы для машин, выдавал себя за другого, женился, исчезал, а потом неизвестно как смог собрать деньги на открытие собственного мотосалона.

А еще был талантливым гонщиком, и регулярно выступал в соревнованиях: сперва на мотоциклах, а потом и на четырех колесах — то на самоделке с двумя моторами от мотоцикла Ariel, то на спорткаре MG TC, а в 1951-м даже купил себе 1100-кубовую «формулу» Cooper Mk IV. Однажды он узнал о «хорошей дороге длиной в тысячу миль» от Дарвина до Элис-Спрингс — между северным побережьем страны и самым ее центром. Шоссе во время Второй мировой войны построила американская армия — а Лес загорелся идеей проехать его за десять часов, побив рекорд средней скорости.