Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
8:30

Автомобили, разочаровавшие фанатов

Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников

Приверженность людей одной модели автомобилей — явление распространенное: кто-то познал дзен с BMW 3-й серии, кто-то после фильмов «Форсаж» обожествляет Nissan Skyline, а кто-то считает иконой вазовскую «восьмерку», потому что настоящие джентльмены выбирают отечественный автопром, а иномарки покупают лишь позеры... Но если завоевать любовь большой аудитории очень тяжело, то потерять ее можно в мгновение ока — достаточно сделать один неосторожный шаг. Именно его и совершили следующие двенадцать автомобилей.

Загрузка...
Загрузка...