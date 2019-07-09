Автомобили, разочаровавшие фанатов

Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников

Приверженность людей одной модели автомобилей — явление распространенное: кто-то познал дзен с BMW 3-й серии, кто-то после фильмов «Форсаж» обожествляет Nissan Skyline, а кто-то считает иконой вазовскую «восьмерку», потому что настоящие джентльмены выбирают отечественный автопром, а иномарки покупают лишь позеры... Но если завоевать любовь большой аудитории очень тяжело, то потерять ее можно в мгновение ока — достаточно сделать один неосторожный шаг. Именно его и совершили следующие двенадцать автомобилей.