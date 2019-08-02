Очень дорогие советские машины, которые можно купить

ЗИЛ-117 создавался как укороченная (и при этом более динамичная) версия правительственного лимузина ЗИЛ-114 и по статусу стоял на ступеньку ниже «старшего» ЗИЛа. Под капотом этого автомобиля 7,0-литровый V8 мощностью 303 л.с. с алюминиевым блоком, четырехкамерным карбюратором и транзисторным зажиганием.

ЗИЛ 114, 1973 год, 24 000 000 рублей

«Старший брат» 117-го, семиместный ЗИЛ-114 1973 года выпуска, предлагается в Москве за 24 млн рублей. Среди оборудования седана с салоном из голубого велюра гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники на всех дверях и кондиционер. Под капотом – тот же 7,0-литровый V8 в паре с гидромеханическим автоматом.