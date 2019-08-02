Очень дорогие советские машины, которые можно купить

ЗИЛ-117, 1973 год, 35 000 000 рублей
За седан ЗИЛ-117 из начала семидесятых продавец из Ялты планирует выручить 35 млн рублей. Среди достоинств машины, вышедшей из спеццеха московского ЗИЛа в 1973 году, небольшой пробег (69 000 км) и полный комплект спецсигналов. Утверждается, что сирены и проблесковые маяки штатные, а детали пронумерованы на заводе и соответствуют номеру кузова.
ЗИЛ-117 создавался как укороченная (и при этом более динамичная) версия правительственного лимузина ЗИЛ-114 и по статусу стоял на ступеньку ниже «старшего» ЗИЛа. Под капотом этого автомобиля 7,0-литровый V8 мощностью 303 л.с. с алюминиевым блоком, четырехкамерным карбюратором и транзисторным зажиганием.
ЗИЛ 114, 1973 год, 24 000 000 рублей
«Старший брат» 117-го, семиместный ЗИЛ-114 1973 года выпуска, предлагается в Москве за 24 млн рублей. Среди оборудования седана с салоном из голубого велюра гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники на всех дверях и кондиционер. Под капотом – тот же 7,0-литровый V8 в паре с гидромеханическим автоматом.
Всего с 1967 по 1978 год было построено 113 таких машин («коротких» 114-х было пять десятков экземпляров). Кроме того, отслужившие свой срок правительственные автомобили в свое время было принято уничтожать после списания – так что суммы, которые просят за сохранившиеся экземпляры, не выглядят такими уж заоблачными…
ЗИС-110, 1950 год, 17 000 000 рублей
Открытая модификация послевоенного ЗИС-110 оценивается продавцом в 17 млн рублей. Фаэтоны ЗИС-110Б серого цвета (в тон генеральской шинели), с 1953 года использовались при проведении парадов на Красной площади в Москве. В шестидесятых они уступили место новой модели ЗИЛ-111, но не были преданы забвению – в других крупных городах парадные ЗИСы служили еще не одно десятилетие. Этот экземпляр сохранился в Хабаровске.
Проектирование ЗИС-110 началось в 1942 году, в разгаре Великой Отечественной войны. К 1944 году было готово два опытных экземпляра, а серийное производство ЗИС-110 было налажено летом 1945-го. Автомобиль, созданный в стилистике американского Packard, оснащался 6,0-литровой рядной «восьмеркой» мощностью 140 л.с., 3-ступенчатой механической трансмиссией и был способен разогнаться до 140 км/ч. ЗИС-110 первым среди советских автомобилей получил независимую переднюю подвеску и гидропривод тормозов.
ГАЗ 13 «Чайка», 1960 год, 10 000 000 рублей
«Чайка» ГАЗ-13 выпускалась с конца 50-х до начала 80-х годов и была не столь эксклюзивной, как правительственные ЗИСы и ЗИЛы – так что найти подходящий экземпляр для ценителя не так трудно. Были бы деньги – от 1,5 млн рублей за практически голый кузов до 10 миллионов за тщательно восстановленный и исправный экземпляр.
А вот у следующего поколения «Чайки», ГАЗ-14, более трудная судьба. Она появилась в 1977 году, а в конце 80-х была снята с производства по политическим причинам – в разгар очередной борьбы с привилегиями чиновников.
ГАЗ М1, 1939 год, 30 000 000 рублей
Экспериментальная шестиколесная «эмка» с заводским индексом ГАЗ-25 выставлена на продажу «КБ им. Смирнова» из Санкт-Петербурга, которое специализируется на редких и необычных машинах советского и российского производства. Назначенная цена – 30 млн рублей. Автомобиль повышенной проходимости для нужд Красной армии разрабатывался на ГАЗе в конце 1930-х годов. Вел эту тему конструктор Виталий Грачев, впоследствии руководивший на ЗИЛе созданием автомобилей высокой проходимости – в том числе машин комплекса «Синяя птица» для эвакуации космонавтов.
При этом шестиколесный седан с ведущими задними осями в серию не пошел – к 1939 году был готов более приспособленный к жизни полноприводный вариант «эмки» ГАЗ-61 с рядной «шестеркой» под капотом и четырьмя колесами. ГАЗ-61 сейчас тоже большая редкость – большинство выпущенных перед войной машин было утрачено в ходе боевых действий.
LADA (ВАЗ) 2108, 1988 год, 13 000 000 рублей
Лавры самого дорогого ВАЗа впору отдать этой основательно переработанной «восьмерке» из Ростова-на-Дону. В основе этого «снаряда» для дрэг-рейсинга ранняя машина с «коротким» крылом 1988 года выпуска. Машина неоднократно перестраивалась и свой окончательный вид приобрела в 2017 году.
Как утверждает владелец «дрэгтаза», гонщик Владимир Третьяк, при мощности 1100 л.с. машина способна ускориться с места до 250 км/ч за 9,3 с. В активе спортсмена немало побед в соревнованиях по дрэг-рейсингу, а свой автомобиль он оценил в 13 млн рублей.
LADA (ВАЗ) 2103, 1980 год, 1 300 000 рублей
Качественно отреставрированные или сохраненные в первозданном виде серийные советские автомобили также порой оцениваются владельцами в немалые суммы. Как практически новая вазовская «тройка» 1980 года выпуска с заявленным пробегом 4840 км, за которую хотели бы выручить 1,3 млн рублей.
Машина обладает всеми признаками так называемой «капсулы времени» – заводская краска, гальваническое покрытие на крепежных элементах без следов ржавчины, сопутствующие ярлыки и литература – вплоть до инструкции по монтажу ремней безопасности.
ГАЗ 21 «Волга» 21В, 1958 год, 3 500 000 рублей
Волга М-21 так называемой «первой серии», со звездой на решетке радиатора за 3,5 млн рублей прошла комплекс реставрационных работ – кузов был окрашен современными материалами, хромированные детали получили новое покрытие, а резиновые детали и уплотнения заменены. При этом, как утверждает продавец, машина 1958 года выпуска и до реставрации была в достойном состоянии – эксплуатировалась бережно и только летом, а с 1979 года стояла без движения вообще.
«Волги» и «Победы» в родной краске и хорошем состоянии и сейчас регулярно «всплывают» в продаже – заполучив такой экземпляр, новый владелец оказывается перед серьезным выбором. Реставрировать? Или оставить в оригинальном виде, как свидетельство времени?
ГАЗ М-20 «Победа», 1950 год, 7 200 000 рублей
Еще один редкий «зверь» – ГАЗ М20 «Победа» в кузове кабриолет. Цену в 7,2 млн рублей за восстановленный, полностью исправный и прошедший процедуру детейлинга автомобиль, конечно, можно считать спекулятивной. Однако по сравнению со стандартным фастбеком тираж открытой версии был поистине мизерным – из 236 тысяч выпущенных с 1946 по 1958 год машин кабриолетами были всего 14222 экземпляра.
При этом далеко не всегда открытые машины поступали в южные регионы – сохранилось немало фотографий «Побед» с мягким верхом, оказавшихся, к примеру, в Сибири. Кроме того, многие открытые «Победы» получили более практичную в повседневной эксплуатации металлическую крышу при ремонте. Так что найти сейчас «живой» экземпляр, да еще и по приемлемой цене – проблема.
ГАЗ 24 «Волга» I (24) 2404, 1978 год, 1 500 000 рублей
Гоночная карьера советских автомобилей не закончилась с распадом СССР – соревнования на классических автомобилях весьма популярные в Европе, в последние годы стали популярными и в России. Удовольствие это правда, недешевое.
К примеру, за подготовленный по регламенту Moscow Classic Grand Prix универсал ГАЗ-2404 1978 года выпуска просят 1,5 млн рублей. Автомобиль снабжен каркасом безопасности, сиденьями-ковшами, системой пожаротушения и соответствует требованиям серий «Кубок ДОСААФ России», MCGP, NLS.