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8:47

Очень дорогие советские машины, которые можно купить

Чайка по цене Майбаха и ЗИЛы дороже Bentley

© из открытых источников
Понятие «советский автомобиль» не всегда тождественно формуле «возьму подешевле, лишь бы ездило». Или «у дедушки был такой, потренируюсь крутить гайки на досуге». Среди предложений на рынке отечественных машин полно интересных экземпляров, которые оцениваются не в один миллион рублей. Чем привлекают ценителей раритетов?

ЗИЛ-117, 1973 год, 35 000 000 рублей

За седан ЗИЛ-117 из начала семидесятых продавец из Ялты планирует выручить 35 млн рублей. Среди достоинств машины, вышедшей из спеццеха московского ЗИЛа в 1973 году, небольшой пробег (69 000 км) и полный комплект спецсигналов. Утверждается, что сирены и проблесковые маяки штатные, а детали пронумерованы на заводе и соответствуют номеру кузова.

ЗИЛ-117 создавался как укороченная (и при этом более динамичная) версия правительственного лимузина ЗИЛ-114 и по статусу стоял на ступеньку ниже «старшего» ЗИЛа. Под капотом этого автомобиля 7,0-литровый V8 мощностью 303 л.с. с алюминиевым блоком, четырехкамерным карбюратором и транзисторным зажиганием.

ЗИЛ 114, 1973 год, 24 000 000 рублей

«Старший брат» 117-го, семиместный ЗИЛ-114 1973 года выпуска, предлагается в Москве за 24 млн рублей. Среди оборудования седана с салоном из голубого велюра гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники на всех дверях и кондиционер. Под капотом – тот же 7,0-литровый V8 в паре с гидромеханическим автоматом.

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Всего с 1967 по 1978 год было построено 113 таких машин («коротких» 114-х было пять десятков экземпляров). Кроме того, отслужившие свой срок правительственные автомобили в свое время было принято уничтожать после списания – так что суммы, которые просят за сохранившиеся экземпляры, не выглядят такими уж заоблачными…

ЗИС-110, 1950 год, 17 000 000 рублей

Открытая модификация послевоенного ЗИС-110 оценивается продавцом в 17 млн рублей. Фаэтоны ЗИС-110Б серого цвета (в тон генеральской шинели), с 1953 года использовались при проведении парадов на Красной площади в Москве. В шестидесятых они уступили место новой модели ЗИЛ-111, но не были преданы забвению – в других крупных городах парадные ЗИСы служили еще не одно десятилетие. Этот экземпляр сохранился в Хабаровске.

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Проектирование ЗИС-110 началось в 1942 году, в разгаре Великой Отечественной войны. К 1944 году было готово два опытных экземпляра, а серийное производство ЗИС-110 было налажено летом 1945-го. Автомобиль, созданный в стилистике американского Packard, оснащался 6,0-литровой рядной «восьмеркой» мощностью 140 л.с., 3-ступенчатой механической трансмиссией и был способен разогнаться до 140 км/ч. ЗИС-110 первым среди советских автомобилей получил независимую переднюю подвеску и гидропривод тормозов.

ГАЗ 13 «Чайка», 1960 год, 10 000 000 рублей

«Чайка» ГАЗ-13 выпускалась с конца 50-х до начала 80-х годов и была не столь эксклюзивной, как правительственные ЗИСы и ЗИЛы – так что найти подходящий экземпляр для ценителя не так трудно. Были бы деньги – от 1,5 млн рублей за практически голый кузов до 10 миллионов за тщательно восстановленный и исправный экземпляр.

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А вот у следующего поколения «Чайки», ГАЗ-14, более трудная судьба. Она появилась в 1977 году, а в конце 80-х была снята с производства по политическим причинам – в разгар очередной борьбы с привилегиями чиновников.

ГАЗ М1, 1939 год, 30 000 000 рублей

Экспериментальная шестиколесная «эмка» с заводским индексом ГАЗ-25 выставлена на продажу «КБ им. Смирнова» из Санкт-Петербурга, которое специализируется на редких и необычных машинах советского и российского производства. Назначенная цена – 30 млн рублей. Автомобиль повышенной проходимости для нужд Красной армии разрабатывался на ГАЗе в конце 1930-х годов. Вел эту тему конструктор Виталий Грачев, впоследствии руководивший на ЗИЛе созданием автомобилей высокой проходимости – в том числе машин комплекса «Синяя птица» для эвакуации космонавтов.

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При этом шестиколесный седан с ведущими задними осями в серию не пошел – к 1939 году был готов более приспособленный к жизни полноприводный вариант «эмки» ГАЗ-61 с рядной «шестеркой» под капотом и четырьмя колесами. ГАЗ-61 сейчас тоже большая редкость – большинство выпущенных перед войной машин было утрачено в ходе боевых действий.

LADA (ВАЗ) 2108, 1988 год, 13 000 000 рублей

Лавры самого дорогого ВАЗа впору отдать этой основательно переработанной «восьмерке» из Ростова-на-Дону. В основе этого «снаряда» для дрэг-рейсинга ранняя машина с «коротким» крылом 1988 года выпуска. Машина неоднократно перестраивалась и свой окончательный вид приобрела в 2017 году.

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Как утверждает владелец «дрэгтаза», гонщик Владимир Третьяк, при мощности 1100 л.с. машина способна ускориться с места до 250 км/ч за 9,3 с. В активе спортсмена немало побед в соревнованиях по дрэг-рейсингу, а свой автомобиль он оценил в 13 млн рублей.

LADA (ВАЗ) 2103, 1980 год, 1 300 000 рублей

Качественно отреставрированные или сохраненные в первозданном виде серийные советские автомобили также порой оцениваются владельцами в немалые суммы. Как практически новая вазовская «тройка» 1980 года выпуска с заявленным пробегом 4840 км, за которую хотели бы выручить 1,3 млн рублей.

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Машина обладает всеми признаками так называемой «капсулы времени» – заводская краска, гальваническое покрытие на крепежных элементах без следов ржавчины, сопутствующие ярлыки и литература – вплоть до инструкции по монтажу ремней безопасности.

ГАЗ 21 «Волга» 21В, 1958 год, 3 500 000 рублей

Волга М-21 так называемой «первой серии», со звездой на решетке радиатора за 3,5 млн рублей прошла комплекс реставрационных работ – кузов был окрашен современными материалами, хромированные детали получили новое покрытие, а резиновые детали и уплотнения заменены. При этом, как утверждает продавец, машина 1958 года выпуска и до реставрации была в достойном состоянии – эксплуатировалась бережно и только летом, а с 1979 года стояла без движения вообще.

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«Волги» и «Победы» в родной краске и хорошем состоянии и сейчас регулярно «всплывают» в продаже – заполучив такой экземпляр, новый владелец оказывается перед серьезным выбором. Реставрировать? Или оставить в оригинальном виде, как свидетельство времени?

ГАЗ М-20 «Победа», 1950 год, 7 200 000 рублей

Еще один редкий «зверь» – ГАЗ М20 «Победа» в кузове кабриолет. Цену в 7,2 млн рублей за восстановленный, полностью исправный и прошедший процедуру детейлинга автомобиль, конечно, можно считать спекулятивной. Однако по сравнению со стандартным фастбеком тираж открытой версии был поистине мизерным – из 236 тысяч выпущенных с 1946 по 1958 год машин кабриолетами были всего 14222 экземпляра.

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При этом далеко не всегда открытые машины поступали в южные регионы – сохранилось немало фотографий «Побед» с мягким верхом, оказавшихся, к примеру, в Сибири. Кроме того, многие открытые «Победы» получили более практичную в повседневной эксплуатации металлическую крышу при ремонте. Так что найти сейчас «живой» экземпляр, да еще и по приемлемой цене – проблема.

ГАЗ 24 «Волга» I (24) 2404, 1978 год, 1 500 000 рублей

Гоночная карьера советских автомобилей не закончилась с распадом СССР – соревнования на классических автомобилях весьма популярные в Европе, в последние годы стали популярными и в России. Удовольствие это правда, недешевое.

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К примеру, за подготовленный по регламенту Moscow Classic Grand Prix универсал ГАЗ-2404 1978 года выпуска просят 1,5 млн рублей. Автомобиль снабжен каркасом безопасности, сиденьями-ковшами, системой пожаротушения и соответствует требованиям серий «Кубок ДОСААФ России», MCGP, NLS.