Космические Запорожцы

Впрочем, к концу пятидесятых в Запорожье уже организовали небольшой конструкторский отдел, а при нем архитектурную мастерскую — так тогда называли дизайн-подразделение. И молодые художники принялись мечтать о светлом будущем и машинах для него. К счастью, рисунки с несбывшимися мечтами дошли до нашего времени: архив дизайнера Леонида Левита сохранил директор запорожского Музея техники «Фаэтон» Дмитрий Позняк, а краевед Роман Акбан выложил несколько снимков у себя в Фейсбуке
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По рисункам видно, что зазовцы, как и многие дизайнеры того времени, вдохновлялись «аэрокосмическими» мотивами — у их машин панорамные стекла, эффектно декорированные воздухозаборники, хвостовые плавники и фонари-«сопла».