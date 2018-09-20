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10:19

Космические Запорожцы

О каких автомобилях мечтали дизайнеры ЗАЗа на рубеже шестидесятых

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© из открытых источников
Те, кто застал Советский Союз, наверняка вспомнят самую дешевую малолитражку — заднемоторный Запорожец, и его первую модель: комичный, ненадежный и ужасно милый «горбатый» ЗАЗ-965, выпускавшийся с 1960 по 1966 год. Не секрет, что его во второй половине пятидесятых практически целиком спроектировали в Москве, вдохновляясь внешностью «Фиата-600» и техникой «Фольксвагена-Жук». Кузовом и подвесками занимались конструкторы завода МЗМА, двигателем — специалисты института НАМИ. А Запорожским автомобилестроительным заводом стал спешно перепрофилированный комбайновый завод «Коммунар».

Впрочем, к концу пятидесятых в Запорожье уже организовали небольшой конструкторский отдел, а при нем архитектурную мастерскую — так тогда называли дизайн-подразделение. И молодые художники принялись мечтать о светлом будущем и машинах для него. К счастью, рисунки с несбывшимися мечтами дошли до нашего времени: архив дизайнера Леонида Левита сохранил директор запорожского Музея техники «Фаэтон» Дмитрий Позняк, а краевед Роман Акбан выложил несколько снимков у себя в Фейсбуке

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«Спортивный купе-кабриолет ЗАЗ». На рисунке руководителя архитектурной мастерской КЭО ЗАЗ Юрия Данилова можно рассмотреть дату — 12.11.1959

По рисункам видно, что зазовцы, как и многие дизайнеры того времени, вдохновлялись «аэрокосмическими» мотивами — у их машин панорамные стекла, эффектно декорированные воздухозаборники, хвостовые плавники и фонари-«сопла».

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