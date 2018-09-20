Космические Запорожцы

Впрочем, к концу пятидесятых в Запорожье уже организовали небольшой конструкторский отдел, а при нем архитектурную мастерскую — так тогда называли дизайн-подразделение. И молодые художники принялись мечтать о светлом будущем и машинах для него. К счастью, рисунки с несбывшимися мечтами дошли до нашего времени: архив дизайнера Леонида Левита сохранил директор запорожского Музея техники «Фаэтон» Дмитрий Позняк, а краевед Роман Акбан выложил несколько снимков у себя в Фейсбуке