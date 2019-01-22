Спорткар, который не смог

Бразильский Volkswagen, о котором вы никогда не слышали – история постройки и провала

Это в нынешнюю эпоху глобализации американский Ford Fusion неотличим от европейского Mondeo, а российский Nissan X-Trail «обточился» до копии американского Rogue. А в середине прошлого века каждый автомобильный рынок стремился доказать свою индивидуальность и значимость. По этой причине бразильское отделение концерна Volkswagen, обладающее определенной автономностью от немецкой штаб-квартиры, решило своими силами построить спорткар. И построило. Он был вовсе не плох, но все же имел слабое место…