Бен Коллинз – бывший Стиг – о жизни до и после Top Gear

С широко открытым лицомБен Коллинз – бывший Стиг – о жизни до и после Top Gear
За восемь лет службы гуманоид без лица и голоса превратился из поддерживающего персонажа популярного автомобильного шоу в настоящую легенду: каждый мечтал его обогнать или побыть им. Стиг внезапно стал одним из главных мерил скорости, хотя под шлемом скрывался обычный человек, которому однажды сильно повезло. «Мотор» поговорил с Беном Коллинзом — бывшим «Белым Стигом» — о жизни до и после Top Gear.
Про жизнь до Стига
У меня был справочник «Кто работает в автоспорте» и список контактов в СМИ. Я забрасывал всех возможных людей своим резюме и бесконечно им названивал. Мне приходилось быть очень активным. Сама по себе такая возможность, как работа Стигом, не возникает.
У Энди Уилманна, бывшего продюсера программы Top Gear, есть любимая фраза: «Не люблю тех, кому не везет». Когда перед ним лежала очередная стопка откликов на вакансию, он всегда делил пачку на две части и выбрасывал верхнюю половину в корзину. Так что, выходит, везение сыграло свою роль в том, что я смог получить приглашение показать свои способности за рулем арендованного Ford Focus.
Кто такой Бен Коллинз
Родился 13 февраля 1975 года в Бристоле, Великобритания. Впервые принял участие в гонках в 19 лет, начав с молодежной серии Formula Vauxhall Junior, где завоевал восемь подиумов и три победы. В 1996 году пришел в британскую Формулу-3, а в 1999-м — в американскую серию Indy Lights. Был тест-пилотом фирмы Ascari, а также выступал за ее заводскую команду на «24 часах Ле-Мана» и «12 часах Себринга». В 2003-м Коллинз стал чемпионом европейской гоночной серии «сток-каров». Участвовал в британском туринге, австралийском кузовном первенстве V8 Supercars, американском NASCAR и европейском FIA GT3.
С 2003 года Коллинз начал сниматься в телешоу Top Gear в качестве «неизвестного» пилота Стига, скрывающегося под белым гоночным комбинезоном. Он пришел на смену так называемому «Черному Стигу», личность которого была раскрыта британскими СМИ – им оказался гонщик Перри Маккарти. В качестве Стига Коллинз снялся в более чем ста эпизодах передачи, проработав до 2010 года. Личность гонщика была рассекречена из-за скандала, в ходе которого телекомпания BBC пыталась в судебном порядке запретить издательству HarperCollins публиковать автобиографию Стига. Стиг присутствовал на заседании — им оказался Бен Коллинз.
Сейчас Бен Коллинз продолжает выступать в гонках (в 2014-м на «24 часах Ле-Мана» он занял 10-е место в классе GTE Am), содержит собственную школу экстремального вождения и работает каскадером. Выполнял автомобильные трюки в «Форсаже-6», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и в лентах про Джеймса Бонда. Сейчас снимается в очередной картине про агента 007 – «Спектр».
Про жизнь в шлеме
В костюме всегда был я. Может быть, за все годы я пропустил несколько съемочных дней, но не более того. Роль иностранных кузенов Стига в спецвыпусках тоже исполнял я. Даже роль зеленого Эко-Стига. Исключением стали только толстый американский Стиг и его японский родственник.
Поначалу я никому не говорил о том, что на самом деле я Бэтмен... То есть Стиг. Так было проще. Через некоторое время я открылся своей жене. Если не ей доверить такую тайну, то кому?
Постепенно круг доверия расширился до самых близких друзей. Значительно проще, когда они всё знают, а не донимают неудобными вопросами, которые могут завести в еще большие неприятности, чем раскрытие тайны, которую вы пытаетесь защитить. Но на публике я всегда был максимально осторожен и предусмотрителен.
Не было ни одного шанса, что кто-то меня узнает. Мои документы всегда оставались запертыми в машине. Лицо скрывала либо балаклава, либо шлем Стига.
Я никогда не оставался с ребятами после работы, чтобы пропустить по пинте холодного эля. Ни с кем не разговаривал, выполнял свою работу и тут же уезжал.
Журналисты таблоидов стали складывать пазл изо всех мелочей, которые могли найти. Так или иначе, мое имя всплывало в различных документах, связанных с Top Gear. Первый раз это случилось после аварии Ричарда Хаммонда, когда он пытался установить рекорд скорости.
Когда я только стал Стигом, не было ни Wikipedia, ни YouTube, и даже камеры в телефонах еще толком не умели снимать. Но, конечно, анонимность в любом случае однажды была бы нарушена. Это было неизбежно.
Один назойливый папарацци долго преследовал меня и попытался снять на камеру мощной вспышкой, которая «пробила» бы зеркальный визор на шлеме. Но даже после этих фотографий моя жена подумала, что Стиг — это Деймон Хилл (чемпион Формулы-1 1996 года).
Про ведущих
Я сильно заморачиваюсь на точности и нюансах, поэтому всегда давал им подсказки. В особенности по части дрифта, контроля над машиной и тому подобных вещах. Правда, я не уверен, что ребята меня слушали. В отличие от сэра Джеки Стюарта. Джеймс Мэй брал у него уроки вождения (восьмой сезон, пятый эпизод). И они ему определенно помогли стать быстрее.
Как-то мы готовились к участию в суточном марафоне на Сильверстоуне на дизельном BMW 330d. Мне было дано прямое указание научить Джереми Кларксона быть на трассе быстрым, а не эффектным.
Я подумал, что буду первым человеком в мире, который заставит Джереми слушать чьи-то команды. Вместо этого он спорил со мной по поводу каждого метра круга. Неважно, что ты ему скажешь – все равно будешь неправ. У меня был лишь один веский аргумент – нельзя спорить о точке торможения перед поворотом на скорости 200 километров в час.
Кларксон безнадежен, но я лелею мысль, что хотя бы маленькое зерно знания в нем удалось посеять.
Про аварии
К счастью, кроме вылета на Koenigsegg CCX других аварий у меня не было. Укротить его было настоящим испытанием. Валить на все деньги было несколько глупо с моей стороны, но по-другому я просто не умею.
В день съемки быстрого круга все пошло не так. Гидроусилитель руля практически отказал, поэтому вождение превратилось в настоящий армрестлинг. Когда машину стало выставлять боком на разгоне у поворота Follow Through, я физически не смог повернуть колеса на достаточный угол для того, чтобы спасти машину. На экране это выглядело пугающе, но в итоге пострадали лишь мое эго и несколько покрышек.
Про риск
Мое участие требуется только для съемок сцен с вождением на пределе возможного или выполнения каскадерских трюков. Но опасность не слишком велика, поскольку кроме меня за это отвечает целая команда профессионалов. Они просчитывают все до мелочей и не станут рисковать чьей-либо жизнью. Опасность – неотъемлемая часть гонок и съемок, нужно только правильно ее контролировать.
Ты всегда должен выкладываться на 100 процентов. Единственный риск, который можно допустить, — это мысль, что парень позади тебя догонит, если совершишь ошибку на торможении. Ты не думаешь: «Черт! Я могу убиться в этом повороте». В голове у тебя только одна мысль: как пройти поворот быстрее, чем другой пилот.
Про новый Top Gear
Судя по всему, нас ждут два новых автомобильных шоу высочайшего качества. Top Gear, каким его знает большинство людей в мире, закончился.
Забавно, что подобное происходит не в первый раз. Современный Top Gear родился на обломках старого шоу, которое тоже было очень популярно. В 2001 году от него отпочковалась группа, которая создала передачу Fifth Gear. В любом случае, мы все только выигрываем от подобного развития событий.
Трио ведущих совместно с командой продюсера Энди Уилмана будет делать новое шоу. Их программа будет похожа на Top Gear хотя бы потому, что с экрана будут смотреть три знакомых лица, которые продолжат спорить друг с другом из-за машин.
Что-то новое должно появиться на BBC, и только зрители определят, что им нравится больше.
Про жизнь после Top Gear
В прошлом году я выступил в Ле-Мане на Ferrari, и мы почти добрались до подиума. 2015-й начался с 12-часовой гонки Баферст в Австралии, но, к сожалению, машина была разбита еще до начала гонки. Остальная программа выступлений на этот год впоследствии развалилась, так что пока я провел не так много времени в кокпите.
С другой стороны, у меня появилось время, которое я посвятил съемкам в кино. Было несколько сцен для нового фильма о приключениях агента 007. Кроме того, продолжалась работа над моим собственным телевизионным проектом, который выйдет этой осенью. Создавать фильмы очень круто, потому что у вас есть огромный бюджет и можно отправиться хоть на Марс и там устроить погоню. Все возможно, если есть идея.
Сейчас я много времени провожу за съемками телепроекта и DVD-фильма, которые расскажут о том, что обычно остается за кадром при производстве фильмов и автомобильных шоу.
Про Ле-Ман
Суточный марафон на кольце Сарте – одна из главных вершин в гоночном мире, наравне с Инди-500 и Гран-при Монако. Но нигде больше не приходится проводить столько времени крепко пристегнутым многоточечными ремнями безопасности в гоночной машине.
Восемь часов на высочайших скоростях, днем и ночью, в любую погоду. Первый раз был самым тяжелым. Дождь не прекращался на протяжении 17 часов – полный абсурд! Почти на всем треке была стоячая вода. Моя первая смена началась, когда солнце уже село. Прибавьте к этому прототип Ascari A410 с двигателем Judd мощностью 800 лошадиных сил и с максималкой около 360 километров в час, и сразу станет понятно, почему я был очень возбужден.
Про Формулу-1
На мой взгляд, все зашло слишком далеко. Бюджеты стали совершенно непомерными для частных команд. На руле целая гирлянда кнопок, которые постоянно приходится нажимать. Не хватает реальной борьбы между пилотами. Машины должны больше скользить. Технологии стали занимать слишком много места – зрители не понимают, что они видят. И переключаются на другие виды спорта.
Про лучшие и худшие машины в жизни
Про езду в нетрезвом виде
Я редко выпиваю. Многие не понимают, как алкоголь воздействует на организм. В первую очередь, страдает восприятие скорости, если мы говорим о вождении. Ты чувствуешь себя отлично, «весело» шутишь, вот только рулишь дерьмово.
Сейчас я поддерживаю социальную кампанию Roar for Life, инициированную фондом помощи взрослым «Живой». Это простой способ напомнить всем о том, что выпивка и вождение не сочетаются. Если вы не берете ответственность на себя, кто сделает это за вас? Снять 15-секундный ролик мне было совсем не сложно, и я надеюсь, что это поможет донести важную информацию и помочь людям.