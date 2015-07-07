Бен Коллинз – бывший Стиг – о жизни до и после Top Gear

За восемь лет службы гуманоид без лица и голоса превратился из поддерживающего персонажа популярного автомобильного шоу в настоящую легенду: каждый мечтал его обогнать или побыть им. Стиг внезапно стал одним из главных мерил скорости, хотя под шлемом скрывался обычный человек, которому однажды сильно повезло. «Мотор» поговорил с Беном Коллинзом — бывшим «Белым Стигом» — о жизни до и после Top Gear.

Про жизнь до Стига

У меня был справочник «Кто работает в автоспорте» и список контактов в СМИ. Я забрасывал всех возможных людей своим резюме и бесконечно им названивал. Мне приходилось быть очень активным. Сама по себе такая возможность, как работа Стигом, не возникает.

У Энди Уилманна, бывшего продюсера программы Top Gear, есть любимая фраза: «Не люблю тех, кому не везет». Когда перед ним лежала очередная стопка откликов на вакансию, он всегда делил пачку на две части и выбрасывал верхнюю половину в корзину. Так что, выходит, везение сыграло свою роль в том, что я смог получить приглашение показать свои способности за рулем арендованного Ford Focus.