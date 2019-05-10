Мальчик в ковбойской шляпе

Кэрролл родился 11 января 1923 года в техасском городке Лисбург в семье почтальона. В семилетнем возрасте у ребенка обнаружили болезнь сердца, и до четырнадцати он почти все время проводил в постели. Но с возрастом его здоровье улучшилось и болезненный мальчик стал совершенно нормальным ребенком. Закончил школу имени Вудро Вильсона, попутно научившись ездить на отцовском Willys, и поступил было в Технологическую школу Джорджии на специальность инженера по аэронавтике, но из-за Второй мировой войны начать обучение не смог и ушел в армию.

На службе Кэрролл проявил себя отчаянным парнем, став сначала летчиком-инструктором, а затем и испытателем. Непосредственно во Второй мировой Шелби не участвовал, но в воздухе провел немало времени — поговаривают, что пролетая над домом своей девушки, он частенько сбрасывал ей письма в своем башмаке.

Вернувшись со службы, Кэрролл решил заняться разведением птиц. Правда, особыми знаниями в этой области он не обладал, и спустя год 27 тысяч его кур погибли от птичьего ботулизма. «Я подумал, чем бы мне еще заняться? — вспоминал потом Шелби — Больше всего мне нравились гонки».