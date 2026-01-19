В Японии представили Subaru WRX STI Sport с механической КПП за 2,6 млн рублей

Главная особенность модели, впервые показанной на Токийском автосалоне, — шестиступенчатая механическая коробка передач, которая не предлагается на обычных японских версиях WRX. Новинка позиционируется как STI «комлпит-кар», то есть серийная машина, но уже доработанная инженерами тюнингового подразделения Subaru Tecnica International.

Под капотом остался знакомый 2.4-литровый оппозитный турбодвигатель FA24 мощностью 275 л.с. с крутящим моментом в 350 Н·м. Однако главные изменения коснулись шасси: автомобиль получил активные амортизаторы с настройками от STI, производительные тормоза Brembo с 18-дюймовыми перфорированными «блинами». Седану положены 19-дюймовые легкосплавные диски с шинами Bridgestone Potenza S007 размерности 245/35R19. Полный привод с межосевым дифференциалом и вискомуфтой дополнен стабилизаторами поперечной устойчивости STI.

Внешность новинки выдают красные вставки в бамперах, черный спойлер и шильдики STI. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro, обшитые черной алькантарой с желтой перфорацией и логотипом STI, а также кожаные чехлы на рукоятке КПП и рычаге ручного тормоза. Цена новинки пока не объявлена, но модификация STI Sport# будет стоить дороже обычного WRX с вариатором (от 4,5 млн иен) и версии STI Sport R EX (5 млн иен), ориентировочно – 5,3 млн иен, что по текущему курсу составляет примерно 2,6 млн рублей.

Таким образом, WRX STI Sport# — это не просто версия с «механикой» и шильдиками, а своеобразный шаг к возвращению духа легендарных спортивных Subaru, сфокусированных на тесном контакте с водителем и управляемости. Эта машина для японских энтузиастов, тоскующих по временам, когда сочетание «оппозит, полный привод и механическая коробка» звучало как догма.

