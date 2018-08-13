Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car

Машина-ромб
Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car

Алексей Олефиренко
13 августа

Автомобилей с ромбовидной колесной схемой в истории было не так много, но они все же существовали: Morelli Romboidale, Pininfarina-X… Об одном из них – Alamagny Rhomboid – мы даже рассказывали нашим читателям. Сегодня пришло время вспомнить «папочку» всех ромбовидных машин – Sunbeam-Mabley Cycle Car.

Компания Sunbeam («Солнечный Луч») была основана в 1888 году промышленником Альдерманом Джоном Марстоном и в первые годы своей истории выпускала велосипеды, которые были крайне дорогими, но очень качественными. Однако к концу XIX века весь мир захватила автомобильная революция, и Марстон вместе со своим детищем не мог игнорировать новую тенденцию – нужно было создать нечто не требующее мускульной силы, нечто с двигателем внутреннего сгорания. Тем более, что другие компании из британского Мидленда (Lanchester, Austin, Wolseley) уже начали делать робкие шаги в этом направлении.

И в 1901 году Sunbeam выпускает Sunbeam-Mabley Cycle Car – транспортное средство, описываемое компанией как «вещь, которая доказывает, что простота и комфорт моторизированной повозки могут быть доступны в легкой и компактной форме». В целом, силуэт и компоновка машины все еще напоминали каретные: пассажиры на борту размещались лицом к лицу, как в каком-то пабе… однако сидели они со смещением в сторону относительно друг друга и параллельно ходу автомобиля (!).

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Конструктором этого чуда, на котором водитель сидел вполоборота по отношению к дороге, стал Максвелл Мабберли-Смит – собственно, в его честь машина и получила свое второе имя. Уникальность ромбовидной колесной схемы Мабберли заключалась в том, что этот самый «ромб» колес был несимметричным – причиной тому был мотор, который располагался слева от переднего колеса.

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К слову, о моторе: по меркам начала ХХ века Sunbeam-Mabley Cycle Car имел продвинутую силовую установку – одноцилиндровый двигатель De Dion, нарушающий симметрию ромба, имел жидкостное охлаждение и развивал 2,75 лошадиных силы. При этом ведущими колесами, благодаря системе ремней и цепей, были центральные, а переднее и заднее колесо были рулевыми. По этой причине маневренность у Sunbeam-Mableys была на зависть всем конкурентам.

Хотя автомобиль получился технически прогрессивным, коммерческий успех Cycle Car едва ли можно было назвать оглушительным – в период с 1901 по 1903 год было изготовлено порядка 130 этих машин, из которых до наших дней дожили максимум четыре экземпляра. Один из Sunbeam-Mabley Cycle Car в 2011 году был продан за 65 300 фунтов стерлингов, причем вместе с отреставрированной машиной покупатель получил аутентичный полуприцеп, на котором Cycle Car можно было перевозить – обычные автовозы, ввиду расположения колес на Sunbeam, не подходили. В 1905 компания Sunbeam почти полностью сосредотачивается на автомобилях, регистрируясь как Sunbeam Motor Car Company, но подобной экзотики на ее счету больше не было. \m

Иллюстрации: Bonhams
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