Как мультфильм «Тачки» предсказал апокалипсис

Премьера мультфильма «Тачки» состоялась летом 2006 года, и в течение двух недель он удерживал первое место в прокате на территории США, а по итогам года стал третьим в рейтинге самых кассовых фильмов Америки, уступив второй части «Пиратов Карибского моря» и картине «Ночь в музее». Всего же «Тачки» собрали в мировом прокате более $700 млн при бюджете в $120 млн.
Вы, наверняка, заметили, что мир, в котором существуют герои «Тачек», очень похож на наш, но в нем нет людей и животных. Растительность тоже копирует реальную, а основная форма жизни — это одушевленные автомобили с интеллектом на уровне человеческого, которые создали собственную продвинутую цивилизацию.
Можно просто принять это как данность, однако некоторые детали говорят о том, что вселенная в мультфильме «Тачки» вовсе не альтернативная, а настоящая, причем люди в ней не исчезли, а серьезно мутировали. На первый взгляд, это кажется бредом, но наберитесь терпения и не спешите крутить пальцем у виска.
Начнем с того, что у мультяшных автомобилей сохранились стекла, двери, дверные ручки и даже боковые зеркала. Выходит, когда-то ими пользовались люди. К тому же все машины говорят на человеческом языке. В основном, это английский, но встречаются также «автомобили-итальянцы» и «японцы», а сам мир, как и наш, делится на отдельные страны со своими традициями и культурой. Например, в короткометражном сериале Мультачки тягач Мэтр, друг Маккуина, предстает в самых разных национальных костюмах.
Вдобавок ожившие машины используют тот же письменный язык, что и мы, хотя могли бы придумать более простые символы, которые гораздо легче написать при помощи, скажем, пробуксовки шин на асфальте.
По всей логике такой автомобильный мир не мог возникнуть, если в нем никогда не было людей. Вопрос в том, куда же они пропали? Ответ прост: теперь они внутри машин. Главный посыл необычной теории в том, что именно человек является главным источником характера, интеллекта и прочих индивидуальных особенностей каждой тачки, а сама машина не более, чем защитная оболочка этого организма.
Так как же наш привычный мир мог превратиться во вселенную оживших машин? Вот вам возможный сценарий. Предположим, что наступила эра автопилота, а настоящие автолюбители, не желающие расставаться с удовольствием от управления транспортным средством, стали практически изгоями.
В конце концов, они начали объединяться в группировки и жить вне крупных мегаполисов с их строжайшими ограничениями самостоятельного вождения. А спустя какое-то время случилась техногенная или биологическая катастрофа, уничтожившая почти все живое на планете. Спастись удалось лишь тем самым отдельным группировкам.
Поскольку в атмосфере все еще присутствовали смертельно опасные вещества, людям приходилось проводить все время внутри автомобилей. Были разработаны продвинутые кибернетические интерфейсы, и началось стремительное развитие связи между человеком и машиной.
Постепенно симбиоз «человек-автомобиль» становился все крепче и крепче, так что из простых железяк машины превратились в своего рода бионическую оболочку, оберегающую человека от воздействия окружающей среды. Людей даже научились выращивать с помощью генной инженерии, поскольку из-за постоянного пребывания внутри автомобиля традиционный человеческий способ размножения отошел на второй план.
Для производства автомобильных экзоскелетов были открыты полностью роботизированные заводы, чтобы каждый ребенок получал свою индивидуальную машину-оболочку.
Для передвижения такого «существа» может использоваться классический силовой агрегат, работающий на углеводородном топливе, плюс специальный реактор, делающий из этого же топлива питательный раствор для человека.
У каждой машины есть интерфейс, связывающий человеческий мозг и ее электронные системы, а также специальные соединения, позволяющие управлять транспортным средством при помощи конечностей. А жидкие и твердые отходы, полученные в результате жизнедеятельности, по возможности преобразуются в газ и удаляются через выхлопную систему.
Вот почему все машины в «Тачках» настолько похожи по поведению на людей. Ведь внутри они и есть люди. Грубо говоря, любая машина из мультфильма — это очень странный генетически модифицированный человек.
Кстати, в самом мультфильме ни одна из тачек не открывает свои двери, а среди персонажей нет ни одного кабриолета. Теперь понятно почему — человек просто не выживет при контакте с атмосферой.
Наконец, эта теория объясняет, почему зрачки мультяшных машинок расположены на лобовом стекле, хотя мы, как и многие другие мультипликаторы, давным-давно привыкли отождествлять с глазами фары. Дело в том, что человек изнутри автомобиля смотрит в лобовое стекло через специальный визор, линзы которого и увеличивают зрачки до таких размеров.
К сожалению, эти автомобильные существа, вероятно, даже не знают, что когда-то они были обычными людьми, а все навыки, особенности и привычки — это лишь отголоски классического человеческого сознания.
Вот так одна по своему сумасшедшая теория объясняет происхождение вселенной из мультфильма «Тачки». Чтобы спастись, люди вместе с машинами эволюционировали в единый совершенный организм. Звучит жутковато, правда? Утешает лишь одно: если подобному все-таки суждено когда-нибудь сбыться, настоящие автолюбители обязательно выживут.