Как мультфильм «Тачки» предсказал апокалипсис

Вы, наверняка, заметили, что мир, в котором существуют герои «Тачек», очень похож на наш, но в нем нет людей и животных. Растительность тоже копирует реальную, а основная форма жизни — это одушевленные автомобили с интеллектом на уровне человеческого, которые создали собственную продвинутую цивилизацию.

Можно просто принять это как данность, однако некоторые детали говорят о том, что вселенная в мультфильме «Тачки» вовсе не альтернативная, а настоящая, причем люди в ней не исчезли, а серьезно мутировали. На первый взгляд, это кажется бредом, но наберитесь терпения и не спешите крутить пальцем у виска.