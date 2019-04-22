Тот самый Широкий

Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника

Мы продолжаем вспоминать самые значимые внедорожники в истории, и сегодня у нас под микроскопом автомобиль, который в России известен если не всем, то очень многим. К счастью, история Jeep Cherokee — это не только мрачные 90-е и бандитская романтика, но и выступления в ралли-рейдах, рекорды и другие достижения. Его жизненный путь начался в середине 70-х годов прошлого века и, надо верить, не закончится никогда. Ну а чем живет знаменитый Jeep Cherokee на сегодняшний день, вы узнаете из этого материала.